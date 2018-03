"Zeg aan mama dat ik van haar hou": laatste berichten van kinderen die 'levend verbrand' werden in winkelcentrum LB

26 maart 2018

12u28

Bij de brand in het winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo zijn naar alle waarschijnlijkheid tientallen kinderen omgekomen. De dodentol staat inmiddels op 64 doden, er zijn onbevestigde berichten dat er zeker 96 lichamen zijn geborgen. Van de 64 officiële doden zijn er wellicht 41 kinderen. Volgens een bewaker ontstond de brand door kaarsen die ter gelegenheid van een kinderfeest in de buurt van de springkastelen op tafels stonden. Er zijn foto's opgedoken van vermiste kinderen. Er is nog maar weinig hoop dat ze levend zullen teruggevonden worden. Volgens de krant Siberian Times raakten de slachtoffers "levend verbrand" in temperaturen rond de 700 graden.

De brand woedt vanochtend nog verder, gevreesd wordt dat het gebouw zal instorten. Daardoor kunnen brandweer en reddingswerkers niet bij de bioscoop waar tientallen kinderen zaten.

"We staan in brand", sms'te de 13-jarige Maria Moroz vanuit de cinemazaal. Een familielid antwoordde en dan kwam er nog een sms: "Het ziet er naar uit dat dit het einde is voor mij". Er is weinig hoop dat het meisje nog leeft. (lees hieronder verder)

De 11-jarige jongen Sergei Moskalenko ligt in coma nadat hij, zoals op televisiebeelden te zien is, uit een brandend raam sprong en tijdens zijn val een luifel raakte. Vanmorgen raakte bekend dat zijn beide ouders in de brand omkwamen.

Alles staat in brand, de deuren zijn dicht. Ik kan hier niet uit, ik kan niet meer ademen... Tante, zeg aan de hele familie dat ik van ze hou. Zeg aan mama dat ik van haar hou Viktoria Pochankina belde nog haar tante vanuit één van de bioscopen

Onder de vermisten zijn er acht meisjes van dezelfde klas uit het dorp Treschevsky, allen 11 of 12 jaar.

Eén van hen, Viktoria 'Vika' Pochankina belde nog haar tante. "Alles staat in brand, de deuren zijn dicht. Ik kan hier niet uit, ik kan niet meer ademen", zei ze. Haar tante Evgenia getuigt: "Ik zei: 'Vika, trek je kleren uit en bedek je neus'. Ze zei: 'Tante, zeg aan de hele familie dat ik van ze hou. Zeg aan mama dat ik van haar hou'. En toen hoorde ik niets meer".

"De vakantie is pas begonnen en bijna haar hele klas was naar de bioscoop gegaan, met twee of drie ouders en een leerkracht. De leerkracht liet de kinderen achter in de bioscoop en ging met de ouders naar het winkelcentrum. Alle volwassenen hebben het overleefd", getuigt nog de tante.

Het eerste lichaam dat werd geïdentificeerd was dat van lerares Tatiana Darsalia. Ook zij was met haar klas naar het winkelcentrum getrokken.

De eigenaar van het winkelcentrum is voor verhoor aangehouden. Ook de lokale functionaris verantwoordelijk voor brandveiligheid en een manager van het winkelcentrum werden aangehouden. Gouverneur Aman Tuleev verklaarde dat hij een elfjarig familielid in de brand verloor.

Het vuur begon op de vierde verdieping. Springkastelen vlogen in brand. Het gebeurde vlak voor mijn ogen, ik zat op de sofa tegenover de speelzone. Het is een mirakel dat we het hebben overleefd. Ik rende om mijn kinderen te zoeken en toen ik ze verzameld had, was er overal rook Yulia was met haar drie kinderen in de speelzone van het winkelcentrum

Een moeder, Yulia, zat met haar drie kinderen en haar moeder in de speelzone van het winkelcentrum toen de brand uitbrak. "Het vuur begon op de vierde verdieping. Springkastelen vlogen in brand. Het gebeurde vlak voor mijn ogen, ik zat op de sofa tegenover de speelzone. Het is een mirakel dat we het hebben overleefd. Ik rende om mijn kinderen te zoeken en toen ik ze verzameld had, was er overal rook. Ik was mijn moeder kwijt, maar gelukkig vond ik haar beneden terug".

"Ik zat naar de film te kijken met mijn zusje van zeven", getuigt Igor. "Plots ging de deur open en een vrouw schreeuwde 'vuur!' Een seconde later zag ik dikke wolken rook. Ik greep mijn zusje en we renden naar beneden. Er was daar een grote menigte, ik zag niets meer. Het heeft ons vijf minuten gekost om buiten te raken. Mijn handen trillen nog. Wat als die vrouw niet was binnengekomen om ons te waarschuwen?" (lees hieronder verder)

Ekaterina verklaart: "Ik was met mijn man op de derde verdieping, in een meubelwinkel. Plots begon het plafond te kraken, eerst op één plek en dan overal. We dachten dat het elk ogenblik op ons hoofd zou vallen. Iedereen vluchtte naar buiten, ook de winkelmedewerkers, wel vijftig mensen dook in één lift. Op de roltrap sprongen mensen bovenop elkaar. Op de benedenverdieping leek niemand gehaast, mensen stonden verdwaasd te kijken hoe wij ons naar buiten repten. Heel wat mensen stonden plots buiten zonder jas, ze kwamen uit het fitnesscentrum en de spa, ze droegen enkel flipflops en hadden een handdoek om. Er waren ook mensen die televisietoestellen plunderden".

"Alles liep fout"

Nog volgens getuigen werkten het brandalarm en de sprinklers niet. "Nochtans waren die onlangs nog getest", herinnert een andere getuige zich. "En ik weet dat de liften geblokkeerd moesten worden in geval van brand, maar ze werkten nog. Alles liep fout. Iedereen rende en schreeuwde. Ik ging de kinderen redden. Ik greep ze vast en bracht ze naar buiten. Ik weet niet hoeveel, tien of misschien vijftien, ik rende van links naar rechts zolang ik kon ademen".

De Russische minister van Noodsituaties Vladimir Puchkov verklaarde: "Brandweermannen en reddingswerkers riskeren hun leven en hun gezondheid door de onstabiele structuur van het gebouw en de zware rookvergiftiging".