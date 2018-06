"Zeer waarschijnlijk" zenuwgas en chloor ingezet bij aanvallen in Syrië



IVI

13 juni 2018

18u25

Bron: OPCW 0 Op 24 en 25 maart 2017 zijn naar alle waarschijnlijkheid chemische wapens ingezet tijdens een aanval in Syrië. Het gaat om zenuwgas en chloor. Dat heeft de Organisatie voor het Verbod op Scheikundige Wapens (OPCW) in een rapport bekendgemaakt.

Tijdens een aanval in Ltamenah - een stadje in het noorden van Syrië - is waarschijnlijk zenuwgas gebruikt op 24 maart 2017. Zestien mensen zijn toen overgebracht naar het ziekenhuis met verschillende symptomen waaronder kortademigheid, duizeligheid, hoofdpijn en buikpijn. Een dag later is volgens het rapport vermoedelijk chloorgas gebruikt in een aanslag op het ziekenhuis van Ltamenah. Een dokter is daarbij om het leven gekomen, drieëndertig anderen - waaronder drie minderjarigen - moesten verzorgd worden.

Het OPCW baseert zich op getuigenissen, epidemiologische analyses en omgevingsonderzoeken. Het rapport is doorgegeven aan de VN Veiligheidsraad.