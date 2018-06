"Zeer hoog percentage opvarenden migrantenschip Lifeline komt in aanmerking voor asiel" kv

28 juni 2018

18u31

Bron: Belga 2 Aan boord van het humanitaire reddingsschip Lifeline waren vooral Somaliërs, Eritreeërs en Soedanezen. Dat heeft het Maltese ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag verklaard, nadat het schip woensdag aanmeerde in de haven van de hoofdstad Valetta.

"Voor het moment zijn de nationaliteiten, volgens de informatie die we hebben, vooral Soedanezen, en er zijn ook Eritreeërs en Somaliërs. Het gaat dus om een gemengde groep, en er zijn er ook die afkomstig zijn uit West-Afrikaanse landen", aldus Roberta Buhagiar, vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Gisteren werden na het aanmeren enkele mensen naar het ziekenhuis gebracht voor onmiddellijke verzorging, de rest werd naar het 'Marsa reception center' gebracht, waar ze onderdak krijgen."

Ze blijven daar tot de gesprekken in het kader van de asielprocedure van start kunnen gaan. In de komende dagen zullen vertegenwoordigers van de Europese landen die hebben toegezegd om migranten van het schip op te vangen, in Valetta arriveren om de situatie te bespreken, klinkt het. Onder die landen bevindt zich ook België, dat ermee akkoord ging maximaal 15 migranten op te vangen. Daarnaast zegden ook Malta, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje toe dat te doen.

"In de komende dagen verwachten we dat delegaties van die EU-lidstaten naar Malta komen om te bekijken op welke manier we de situatie gaan beheren, en ook effectief enkele migranten zullen meenemen", aldus Buhagiar nog. "Op Malta zal het Bureau van de Vluchtelingencommissaris zich over elke aanvrager buigen, en een beslissing nemen. Andere lidstaten hebben hun eigen procedures, dus zij zullen voor zover wij weten, handelen via hun procedures."

Volgens de directeur van de Duitse ngo Lifeline, Axel Steier, komt een "zeer, zeer hoog percentage" van de opvarenden in aanmerking om in de EU een asielaanvraag in te dienen.