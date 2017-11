"Zeeblokkade zoals die tegen Napoleon kan Noord-Korea op de knieën krijgen"

jv

12u05

Bron: The Hill 1 EPA De Napoleontische Oorlogen van begin 19de eeuw zijn voor ex-officier van de US Navy, Gregory Keeley, een inspiratie om Noord-Korea aan banden te leggen. De Britse marine paste toen met succes een zeeblokkade tegen Frankrijk toe. En daar pleit Keeley ook vandaag voor in het conflict met Pyongyang.

Wat Napoleon uiteindelijk mee op de knieën kreeg, kan ook werken in de strijd tegen Kim Jong-un. Dat is kort samengevat de redenering die Keeley uit de doeken doet in een column voor The Hill. Hij stelt een maritieme blokkade van verscheidene naties tegen Noord-Korea voor, met als doel om de dictator te laten afzien van zijn nucleaire programma.

Gregory Keeley, nu op rust, behaalde bij de Amerikaanse Navy de graad van luitenant-commandant. In zijn ogen heeft Donald Trump twee weinig aantrekkelijke opties als het over Kim Jong-un gaat. De Amerikaanse president kan ofwel meteen overgaan tot directe militaire actie, ofwel moet hij leren leven met een despoot die nucleaire wapens in zijn bezit heeft.

Diplomatiek instrument

Beide mogelijkheden zijn niet wenselijk, vindt Keeley. De derde optie bestaat er volgens hem dan in om gelijkgezinde naties te bewegen tot een zeeblokkade tegen Noord-Korea. "In tegenstelling tot sancties, kan zo'n blokkade opvolgen wat er het bewuste land binnen- en buitengaat, het onderscheppen of beperkingen opleggen", schrijft Keeley. "Tegelijkertijd biedt het een krachtig psychologisch en diplomatiek instrument."

Hij voegt eraan toe: "Een martitieme blokkade in de Japanse Zee en de Gele Zee zou voorkomen dat Noord-Korea essentiële ruwe grondstoffen en materiaal kan verkrijgen, zoals geraffineerde aardolie en militaire reserveonderdelen." Verder verliest Noord-Korea zo ook de voor het regime noodzakelijke exportinkomsten van de lucratieve steenkool- en ijzeruitvoer.

In de praktijk rekent Keeley dan wel op de medewerking van Japan, Australië, Zuid-Korea, Singapore, India, Taiwan en de NAVO om Pyongyang te isoleren.

Embargo tegen Cuba

Als succesvol voorbeeld uit het recente verleden haalt Keeley de blokkade van Cuba door de VS in 1962 aan. Hij wijst ook op het succes van de blokkade door de Britse Royal Navy tegen het Frankrijk van Napoleon, al iets langer geleden. Dat maritieme embargo van begin jaren 1800 bestempelt hij als een van de meest efficiënte uit de geschiedenis. "De Britten slaagden erin hun eigen scheepvaartroutes open te houden en cruciale leveringen aan de legers van Napoleon af te sluiten - en uiteindelijk wonnen ze de oorlog".