"Ze zitten in caravans, bij mooi weer komt familie picknicken": Michael Cohen mogelijk naar zelfde gevangenis als Mike Sorrentino jv

12 maart 2019

18u06

Bron: Fox News 0 Als Trumps voormalige advocaat Michael Cohen op 6 mei effectief naar de cel moet, dan wordt het waarschijnlijk dezelfde gevangenis als die waar Mike ‘The Situation’ Sorrentino momenteel vastzit. Een complex met minimumbeveiliging, zonder muren of tralies, maar met caravans.

Michael Cohen is veroordeeld tot drie jaar cel voor belastingfraude en nog enkele andere misdrijven. De rechter beval voor Cohen de gevangenis van Otisville in Orange County aan, gelegen op zo’n 110 km van Manhattan. De beveiliging staat er op een laag pitje.

Momenteel zit onder anderen Mike ‘The Situation’ Sorrentino, bekend van de Amerikaanse realitysoap Jersey Shore, er vast voor fraude. Michael Cohen zou er ook fraudeur Billy McFarland, organisator van het gefaalde Fyre Festival, tegen het lijf kunnen lopen. Een van de ex-gevangenen is overigens manager Kenneth Starr, die acteurs Al Pacino en Sylvester Stallone oplichtte.

Een advocaat die bekend is met de faciliteiten in Otisville, omschrijft ze zo aan Fox News: “Het is er niet bijzonder. Ze leven er in woonwagens, maar er zijn geen muren en geen tralies. Het bezoek is er erg laks en inschikkelijk. Als het mooi weer is, komen familieleden picknicken”. New York Magazine beschreef de gevangenis van Otisville in 2016 als “comfortabel”.

Er is nog altijd een mogelijkheid dat Cohen, die normaal op 6 mei naar de gevangenis moet, toch nooit zal moeten vastzitten. Als hij samenwerkt met justitie, kan volgens regel 35 (b) van het Amerikaanse Federale Reglement van Strafvordering zijn straf nog volledig worden aangepast.