“Ze zijn arm, geen criminelen”: koppel dat kinderen in triplex hut liet leven aangeklaagd voor mishandeling, buren geloven er niets van KVDS

03 maart 2018

15u46

Bron: KCAL9, CBS Los Angeles, Los Angeles Times 3 Het Amerikaanse koppel dat deze week werd opgepakt omdat het zijn kinderen in een triplex hut liet leven vlak bij het nationaal park van Joshua Tree in Californië, is een eerste keer verschenen voor de rechter. Daniel Panico (73) en Mona Kirk (51) worden beschuldigd van kindermishandeling. Ze zouden hun drie kinderen van 11, 13 en 14 vier jaar lang in een bouwvallige hut hebben laten wonen, waar geen elektriciteit en stromend water aanwezig waren. Hun buren geloven echter niet dat het koppel iets slechts in de zin had. “Ze zijn arm, geen criminelen”, klinkt het bij hen.

De politie viel donderdag vlak voor de middag binnen bij Panico en Kirk. Ze vonden een verlaten trailer met tientallen katten erin en een grote rechthoekige constructie, midden in wat op een gigantische vuilnisbelt leek. Er lagen ook overal menselijke uitwerpselen.

Drie kinderen

Toen de politie de drie kinderen op het terrein ondervroeg, vertelden die dat ze al vier jaar in de hut woonden. Die bestond uit twee kamers. In de ene lagen matrassen, dekens, knuffels en voedsel, in de andere stond een sofa en een stapel stoelen. De agenten stelden vast dat de kinderen in een onveilige en ongepaste omgeving leefden en dat er niet voldoende voedsel aanwezig was. Ze werden meegenomen en overgedragen aan de plaatselijke kinderbescherming. (lees hieronder verder)

Hun ouders werden opgespoord en gearresteerd. Ze zitten nu in de gevangenis van Morongo Basin op beschuldiging van kindermishandeling. Hun borg is vastgesteld op 100.000 dollar.

Buren van het koppel weigeren te geloven dat ze kwaad in de zin hadden. “Ik ken de familie al jaren”, aldus Mike Reynolds. “Ze raakten hun huis kwijt en daarom kocht Daniel een stuk grond waarop hij woonwagens zette. Hun doel was om op termijn hun droomhuis te bouwen.”

Elektriciteit

Dat er geen elektriciteit en stromend water waren? “We leven in de woestijn”, aldus Reynolds. “Mensen komen hier trouwens wonen om weg te zijn van alles. De kinderen zagen er gezond uit. Deze mensen zijn arm, geen criminelen.” (lees hieronder verder)

Volgens woordvoerder Cindy Bachman van de plaatselijke politie hebben ouders echter de verantwoordelijkheid om te voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen. Meteen werd een vergelijking gemaakt met de familie Turpin uit Californië, waar de ouders hun 13 kinderen onder vreselijke omstandigheden vasthielden in hun huis. Volgens kapitein Trevis Newport werden de kinderen van de familie Panico echter niet gevangen gehouden.

Ze mochten gaan en staan waar ze wilden, kregen thuisonderwijs en zaten zelfs bij de scouts volgens leidster Jackie Klear, die naast de familie woont. “Ze weigerden een uitkering en hulp, maar hopelijk kan dit hen van gedachten doen veranderen”, zegt ze nog.

Rechter

Gisterenmiddag verscheen het koppel een eerste keer voor de rechter. Ze hadden allebei handboeien. Ze gaven aan dat ze zich geen advocaat konden permitteren en zullen pro deo worden verdedigd. Ze pleiten allebei onschuldig aan kindermishandeling. Ze mogen geen contact meer hebben met hun kinderen en riskeren 6 jaar cel. “Ik heb geen idee waarom dit gebeurt”, zei Panico nog. “Dit is gewoon belachelijk.”