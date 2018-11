“Ze zijn aan het filmen terwijl mijn man dood ligt te gaan”: opnieuw ophef in Nederland door filmende voorbijgangers Christy Dollen HA

02 november 2018

07u19

Bron: AD.nl 0 “We hebben hier als politie helaas geen woorden voor.” Dat schrijft een Nederlandse agent in een blogpost over een reanimatie woensdagavond in de Grote Marktstraat in Den Haag. Voorbijgangers filmden hoe een man, onder toeziend oog van zijn vrouw, werd gereanimeerd.

Iets na 18 uur worden de Nederlandse hulpdiensten naar een restaurant in de straat geroepen, voor een man met een hartstilstand. De agent zorgt voor ruimte, terwijl de man wordt gereanimeerd. “Op dat moment zoek ik de partner van het slachtoffer. Ik zie haar in het restaurant aan tafel zitten, hevig geëmotioneerd. In haar ogen zie ik ongeloof en ze vraagt aan mij: ‘Hij gaat toch niet dood hè?’ Ik vertel haar dat we alles doen om haar man hier te houden”, staat in de blog.



Wanneer ze naar buiten kijken, zien ze een groep van twintig tot dertig mensen, van wie er een aantal met hun smartphone de reanimatie aan het opnemen is. “Ze zijn gewoon aan het filmen terwijl mijn man daar dood ligt te gaan”, roept de vrouw gechoqueerd. “Direct ren ik naar buiten en verzoek ze op niet mis te verstane wijze te vertrekken en dat ze zich moeten schamen voor hun gedrag.” Daarop vertrekt de groep mensen.

“Geen woorden voor”

Later op het bureau wordt de situatie geëvalueerd. Dan komen ook de filmende omstanders aan bod. “Dit zijn mensen die het onder toeziend oog van een partner, hulpverleners en getuigen nodig vinden om te gaan kijken en zelfs te filmen. Wij hebben hier als politie geen woorden voor.” Met het delen van de blog hoopt de agent op verandering. “Stel je voor dat het een dierbare van jou is, hoe zou jij het vinden?”



Op Facebook geven veel mensen de agent gelijk. “Belachelijk dat mensen dit filmen”, schrijft iemand. “‘Ik kan echt niet begrijpen waarom mensen dit filmen. Schokkend.” Met het slachtoffer gaat het intussen beter. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is bij bewustzijn, meldt AD.nl.

In augustus ontstond bij onze noorderburen nog commotie nadat verschillende mensen een ongeval op de A58 op beeld vastlegden. De politie was toen woedend over het gedrag van de filmers, en riep hen op eens goed na te denken waar ze mee bezig zijn. Een boodschap die bij de filmende omstanders in Den Haag duidelijk in dovemansoren is gevallen.