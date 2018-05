"Ze ziet eruit alsof ze niet veel sport": fitnessinstructrice met maatje meer hoort belediging van nieuwe klant en reageert grandioos TTR

27 mei 2018

13u55

Bron: Daily Mail 2 Als fitnessinstructrice komt Mandi Holden (35) uit de Amerikaanse staat Nevada dagelijks in contact met nieuwe klanten. De dertiger kampt met overgewicht, waardoor ze vaak beledigende opmerkingen te horen krijgt. Veel aandacht wil de optimistische Mandi niet schenken aan die negatieve commentaar, maar onlangs barstte ze in tranen uit. “Ze ziet eruit alsof ze niet veel sport”, hoorde ze een jongeman zeggen die in haar richting wees. De 35-jarige besloot op sublieme wijze terug te slaan.

Ooit woog ze 190 kilogram, maar de Amerikaanse Mandi Holden gooide vier jaar geleden haar leven compleet om. Urenlang stond ze in de fitness te trainen om het cijfertje op de weegschaal naar omlaag te krijgen. Met succes, want de Amerikaanse verloor al 54 kilogram. Mandi kreeg zelfs een job aangeboden in de fitness waar ze dagelijks sportte.

Verheugd ging de vrolijke dertiger de uitdaging aan, maar de fitnessinstructrice met een maatje meer kreeg al snel te maken met ongeloof. Klanten geloven niet dat Mandi dagelijks sport, lachen haar uit en beledigen haar meermaals. Zo ook een jongeman, die haar beoordeelde op basis van haar gewicht. De goedlachse Mandi kreeg tranen in de ogen, raapte haar moed bij elkaar en confronteerde de man met zijn beledigende opmerking. “Hij leek zich te schamen ”, vertelt ze. Maar het ongenoegen bij de sportieve Mandi was nog niet voorbij. (Lees verder onder de foto.)

Oordeel niet

Mandi maakte een filmpje waarmee ze hoopt ook andere sporters met een maatje meer te steunen. Hoeveel je ook weegt, iedereen is welkom in de sportclub. Dat vertelt fitnessinstructrice Mandi in een videoboodschap op Facebook. “Mensen die me niet kennen of die mijn verhaal niet begrijpen, hebben een bepaalde opvatting over mij. Dat is oké, maar het is geen reflectie van wie ik ben”, zegt de Amerikaanse.

“Ik heb een lange weg afgelegd. Het feit dat ik hier kan werken bewijst dat fitness echt voor iedereen is. Mijn leven veranderde compleet toen ik hier begon te sporten. Ik kreeg liefde en steun", aldus Mandi. Dat iemand een beledigende opmerking over haar maakt, vindt ze niet zo erg. “Maar het is een belediging voor iedereen met een maatje meer”, klinkt het. “Onze leden hebben verschillende gewichten. Ze zien er allemaal anders uit. Het is belangrijk dat iedereen zich hier geliefd en veilig voelt. Het is niet de bedoeling dat anderen je uitlachen.”

Aan het einde van de video heeft Mandi nog een belangrijke boodschap. “Als je iemand ziet in de fitness, waar jij een bepaalde mening over hebt. Denk dan een keertje na. Je kent zijn/haar verhaal niet, je weet niet wat deze persoon al heeft bereikt of wil bereiken. Je weet het gewoonweg niet. Dus alsjeblieft, wees lief en toon empathie.”