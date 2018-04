"Ze zal altijd vol lof over haar vader kunnen praten en haar hele leven lang trots blijven op de prachtige man die hij was" Baby poseert in legeruniform van overleden vader Jolien Meremans

07 april 2018

11u06

Bron: FOXnews 3 De foto's van een pasgeboren baby in het legeruniform van haar overleden vader gaan de wereld rond. De papa van het kleine meisje overleed bij een zelfmoordaanslag, nog voor zijn dochter ter wereld werd gebracht. Britt Harris, de echtgenote van de man en mama van Christan Michelle, wil met de foto's de herinneringen aan haar man levend houden.

Britt Harris was zes weken zwanger toen ze te horen kreeg dat haar echtgenoot, soldaat Chris Harris, om het leven was gekomen bij een zelfmoordaanslag met een explosief in Afghanistan.

Britt ging helemaal onderuit aan het slechte nieuws, maar vond kracht bij hun ‘kleine wonder’ en startte op haar eentje aan het emotionele parcours om hun baby te verwelkomen. Zo verspreidde Britt een emotionele video waarin de soldaat-collega’s van haar overleden man het geslacht van de baby bekend maakten.

Fotoshoot

"Ik wil dat ze weet dat haar vader altijd bij haar zal zijn. Hij aarzelde nooit om anderen te helpen en zou alles doen om er altijd voor haar en mij te zijn," vertelde Britt aan WFMY News 2 voor de geboorte van haar dochter.

Op 17 maart, St. Patrick's Day, beviel Britt van hun dochter Christian Michelle Harris. Om de komst van hun dochter te vieren, maakte de kersverse mama een ontroerende fotoshoot van Christian Michelle.

Kracht en doorzettingsvermogen

"Ik zag veel van Chris terug in onze kleine meid en wilde dat dan ook zo snel mogelijk vastleggen op foto. Hij was enorm toegewijd aan het leger en aan zijn land", vertelde de 26-jarige mama. "Ik hoop dat onze dochter later met trots naar de foto’s kan terugblikken en haar vader in zichzelf kan herkennen.

In de beelden slaapt Christian vredig naast de foto van haar overleden vader, militair uniform, laarzen en Amerikaanse vlag bij hen thuis in Fayetteville, NC. Naarmate de tijd verstrijkt en Christian ouder wordt, hoopt Britt dat de foto’s haar dochter kracht en doorzettingsvermogen zullen geven.

"Hij houdt haar vast"

"Zodra ik de allereerste foto’s zag, kon ik mijn tranen niet bedwingen”, vertelde ze emotioneel. "De foto van Christian gekleed in Chris zijn uniform is mijn favoriet, het geeft me het gevoel dat hij haar vasthoudt."

Haar echtgenoot was dolblij toen hij vanuit het buitenland hoorde dat hij vader zou worden."Ik had me nog nooit zo gelukkig gezien als toen. Hij was zo opgewonden.”

Nu zal Britt de herinnering aan Chris levend houden tijdens het grootbrengen van hun dochtertje.

“Ze zal opgroeien en alles over hem te weten komen. Ik zal haar elk verhaal vertellen en haar elke foto laten zien die ik heb, "vertelde de nieuwe moeder aan WCNC. "Ze zal altijd vol lof over haar vader kunnen praten en haar hele leven lang trots blijven op de prachtige man die hij was."