“Ze zag er nogal mager en onverzorgd uit”: meisje (13) dat spoorloos verdween na brute moord op ouders na drie maanden levend teruggevonden IB en SVM

11 januari 2019

16u58

"Nogal mager en vuil, maar op het eerste zicht zag ze er wel oké uit." Een koppel uit Gordon (Wisconsin) kon amper hun ogen geloven toen de vermiste Jayme Closs plots voor de deur stond. Het dertienjarige meisje was drie maanden geleden spoorloos verdwenen, nadat haar ouders in hun eigen huis doodgeschoten werden. Er is ook een verdachte opgepakt. Wie haar ontvoerd heeft en wat haar precies overkomen is, is nog niet duidelijk.

Closs sprak op straat een vrouw aan die haar hond aan het uitlaten was. Ze vertelde haar dat ze gekidnapt was en dat haar ouders vermoord waren. Samen gingen ze aankloppen bij het huis van Kristin en Peter Kasinskas. “De buurvrouw zei dat dit Jayme Closs was en dat we de hulpdiensten moesten bellen. Maar dat hoefde in feite niet, wij hadden haar ook onmiddellijk herkend. Haar foto hangt overal in de buurt op.”

“Ze leek in shock en een beetje verlegen, maar ze heeft wel tegen ons gepraat. Ik vroeg of ze wist waar Gordon (een dorpje op ruim honderd kilometer van haar thuisbasis Barron; nvdr) lag. Dat bleek niet het geval. Ze noemde wel de naam van de persoon die haar vasthield en gaf een omschrijving van zijn wagen. Of ik die man ken? Het doet een belletje rinkelen, maar ik ken hem zeker niet goed.”

“Ze wilde enkel deken”

Jayme gaf niet mee hoe ze wist te ontsnappen. “Ze zei wel dat ze opgesloten zat als die persoon het huis uitging. Ze zag er magerder uit dan op de foto’s. We wilden haar iets te eten en te drinken geven, maar dat weigerde ze. Een deken wilde ze wel, ze had het koud. Ze zag er onverzorgd uit.”

“Of ze schrik had? Geen idee. Van ons toch alvast niet. Ze was niet overstuur of aan het huilen, ze was net heel kalm.”

lees verder onder de foto:

De politie wil voorlopig geen extra informatie geven. “Dit is een lopend onderzoek, om 10 uur (lokale tijd, 17 uur bij ons; nvdr) geven we een persconferentie. We hebben altijd gezegd dat we Jayme zouden vinden, die belofte is nu ingelost. De familie heeft een zware tijd achter de rug, respecteer dus alstublieft hun privacy.”

Het meisje verblijft volgens haar grootvader Robert Naiberg op dit moment in het ziekenhuis. De hele familie reageert alvast zeer opgelucht. “Ik kan nauwelijks mijn vreugde onder woorden brengen”, zegt haar tante Sue Allard in tranen. “God zij geprezen. We hebben drie maanden op dit nieuws gewacht. Ik kan niet wachten tot ik mijn armen weer om haar heen kan slaan. Ik kan niet wachten!”

Jayme Closs has been located



On Thursday evening the Barron County Sheriff’s Department was notified by the Douglas CO WI Sheriff’s Department that they had located Jayme Closs alive.



Shortly after this a... https://t.co/B5FrOVYLB8 Chris Fitzgerald(@ bcsheriff) link

Om te weten wat er precies gebeurd is, moeten we terug naar 15 oktober: net voor 1 uur ‘s nachts krijgt de politie een noodoproep vanuit het kleine dorp Barron in Wisconsin. Er wordt niets gezegd, maar de telefonist hoort wel veel rumoer en geschreeuw op de achtergrond.

Enkele agenten zijn vier minuten later al ter plaatse. Ze vinden de doorzeefde lichamen van Denise (46) en James Closs (56). Het lijk van de vader ligt in de gang, de voordeur blijkt ingetrapt. De moeder wordt in een van de kamers teruggevonden. Van dochter Jayme, die recent nog haar dertiende verjaardag gevierd had, geen spoor.

Maandenlang zocht de politie tevergeefs naar het meisje. Het stond zo goed als vast dat ze tijdens de moorden thuis was. Waarschijnlijk was zij ook degene die het noodnummer gebeld had. Nu is de stilte rond haar persoon eindelijk doorbroken.

Just spoke w/a woman on the phone who confirmed she was the one who first encountered #JaymeCloss today. She does not wish to be identified.



She was walking her dog when she saw the 13-year-old walking down the road. Closs approached her and told her that she needed help. Mary McGuire(@ mcguirereports) link