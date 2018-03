"Ze wist niet dat we op hetzelfde feestje waren": man betrapt zijn overspelige vriendin en besluit haar lesje te leren TTR

13 maart 2018

21u39

Bron: The Sun 5 Ze waren twee weken geleden samen op een feestje, maar dat wist de vriendin van de 20-jarige Mariano niet. Terwijl ze dacht dat haar vriend elders was, liet ze zich gaan met een andere jongen. Mariano betrapte haar echter op heterdaad. In plaats van onmiddellijk in te grijpen, besliste de twintiger zijn vriendin een lesje te leren.

De 20-jarige Mariano uit Quilmes in Buenos Aires vertrouwde zijn vriendin volledig. Hij had nooit gedacht dat een feestje het einde van zijn relatie zou betekenen. Mariano zag daar immers hoe zijn vriendin een andere jongen kuste. De twintiger ging naast het kussende paar zitten en nam een selfie. Zijn vriendin had op dat moment niets door.

Zonder dat ze zich ervan bewust was, plaatste Mariano de foto nog diezelfde avond op sociale media. "Mijn vriendin (nu ex) wist niet dat we op hetzelfde feestje waren", schrijft hij bij de selfie van het kussende duo.

De foto ging meteen viraal op het internet, waardoor ook het meisje de selfie niet veel later onder ogen kreeg. Ze zakte in de grond van schaamte en excuseerde zich meteen bij Mariano. "Ik was heel dronken en die jongen bleef maar aandringen. Ik weet niet hoe het zover is gekomen. Ik hou van je en wil bij je blijven." Voor Mariano was de maat hoe dan ook vol. "Je kon wel iets meer je best gedaan hebben", stuurde hij nog naar zijn ex-vriendin.