"Ze willen geen revolutie, ze willen gewoon hun mening uiten" ESA

17u06 6 Sarah Thuault-Ney Timur Michelashvili Geschiedenisstudent Timur Michelashvili (23) is momenteel op reis in de Catalaanse stad Lleida. De Antwerpenaar is een paar jaar geleden naar Toulouse verhuisd waar hij Occitaans leerde, dat sterk op het Catalaans lijkt, waardoor hij met de lokale bevolking heeft kunnen spreken. "De mensen zijn hier rustig, maar alle winkels in de buurt zijn gesloten", zegt Michelashvili. "Voor zover ik heb begrepen, willen de mensen hier in Lleida gewoon gaan stemmen. Ze willen geen revolutie, ze willen gewoon de mogelijkheid om hun mening te uiten."

"Er is hier overal volk bij de stemlokalen, maar voor de rest is de stad zo goed als leeg en zijn de meeste winkels gesloten. Zelfs een plek vinden om te eten is moeilijk", zegt Michelashvili. "De sfeer is hier gespannen, ook al zijn de mensen rustig. Ik denk dat iedereen aan het wachten is op wat er gaat gebeuren. Het geduld van het volk begint op te geraken."

De geschiedenisstudent denkt dat het gevoel van de Catalanen om onafhankelijk te worden is omgeslagen door de agressieve reactie van de Spaanse overheid. "Niet iedereen wil splitsen, maar ik denk dat de reactie van de Spaanse overheid het gevoel van veel Catalanen veranderd heeft. Als Spanje op dezelfde manier had gereageerd als het VK met de Schotten, dan was Catalonië zeker deel gebleven van Spanje. Nu ben ik daar niet meer zeker van."

De reactie van Spanje brengt bij veel Catalanen slechte herinneringen op. "Veel mensen met wie ik heb gesproken, vooral de ouderen, zeggen dat het hen slechte herinneringen oproept van het Franco-regime. De reactie wordt gezien als extreem autoritair."

Gisteren heeft de Spaanse overheid de stemsoftware uitgeschakeld, waardoor mensen niet meer digitaal kunnen stemmen. "Mensen stemmen nu op de ouderwetse manier: ze schrijven zich in en stemmen dan op papier."

Spanje is zeer hard tegen het referendum gekant. Mogelijk komt dat omdat er meerdere Spaanse regio's hun onafhankelijkheid zouden kunnen vragen na Catalonië. "Spanje vreest dat als ze een referendum toestaat, dat ze een doos van Pandora opent", zegt Michelashvili. "Maar de manier waarop Spanje reageert, blijft voor mij een slechte tactiek. Het roept namelijk een veel agressievere reactie op."