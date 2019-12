“Ze wilde seks op plaats van misdaad”: hoe vader van vermoorde Belgische kinderen ontdekte dat ze dood waren HR

10 december 2019

13u50

Bron: Las Provincias, Antena 3, Telecinco, Espejo Publico 6 Buitenland Er zijn opnieuw details uitgelekt over het drama waarbij in maart twee Belgische kinderen door hun moeder werden vermoord in de buurt van Valencia. Vader Gabriel C.P. beweert dat hij pas ontdekte dat zijn kinderen dood waren, toen zijn vrouw de liefde wilde bedrijven. “Ze wilde seks op de plaats van de misdaad”, verklaarde hij.

De Belgische jongen Amiel (3,5) en zijn zusje Ixchel (5 maanden) werden op 14 maart dood teruggevonden in de buurt van de gekraakte woning waarin het gezin leefde. Een buurman had alarm geslagen, nadat hij mama Maria G.M. (27) naakt en vol bloedsporen zag weglopen.

Toen de Guardia Civil ter plaatse ging, troffen ze alleen de vader aan. Die legde verwarrende verklaringen af. “Ik heb hier niets meer te zoeken. Ze zijn allemaal dood...”, klonk het.



De volgende ochtend troffen agenten moeder Maria G.M. (27) aan: naakt, vol schrammen, en verstopt in een ton. Pas uren later vertelde ze de politie waar de lijken van de kinderen zich bevonden. Ze zou aan de speurders ook toegegeven hebben dat ze hen vermoordde.

Spaanse media melden nu dat de vader in zijn verklaring aan de speurders heeft uitgelegd hoe hij ontdekte dat zijn kinderen dood waren. “Toen ik wakker werd, lag Maria naakt bovenop mij. Ze wilde de liefde bedrijven, maar ik weigerde. Haar lichaam was koud, ze was volledig overstuur. Haar handen en vingers waren vuil, haar haren nat en helemaal in de war.”

Daarop ging hij naar eigen zeggen de kinderen zoeken. “Ik ging naar de woonkamer, die leeg was. Maria vertelde dat de kinderen in vrede waren, bij God... ze had ze naar een veilige plek gebracht... in haar hart.”

“Ze wilde seks”

“Daarop nam ze me mee naar buiten, naar de plaats van de misdaad. Ze zei me dat we de liefde moesten bedrijven voordat de zon opkwam en de maan onderging. Ik raakte in shock, probeerde haar gerust te stellen en keerde terug naar huis.”

Daar troffen de opgetrommelde agenten hem aan, volledig in de war. “Ik weet niet meer wat ik hen verteld heb, ik was in shock”, klinkt het in zijn verklaring. “Ik kan me niet herinneren dat ik zei dat ze zich geen zorgen moesten maken omdat ze allemaal dood waren. Ik denk dat ik zei dat mijn vrouw ze vermoord had.”

Reïncarnatie

In elk geval zit de vader nog steeds in de gevangenis, omdat zijn rol bij de feiten nog steeds niet duidelijk is. Beide ouders gebruikten drugs. Ze leefden op het moment van de feiten mogelijk in een soort psychose. De moeder vertelde de politie over “reïncarnatie” en “dat ze haar kinderen weer tot leven moesten brengen”.

In de weken die voorafgingen aan het drama, had de moeder van Maria G.M. al verschillende keren alarm geslagen bij de sociale diensten in de gemeente. “Ik ben bezorgd over de psychische toestand en het bizarre gedrag van mijn dochter”, klonk het. “Mijn kleinkinderen zijn in gevaar.”

Rebelse jeugd

De moeder van de kinderen was al sinds haar jeugd ‘rebels’. Ze leerde haar man kennen tijdens protestacties in Brussel. Toen ze zwanger was van hun eerste kindje, verhuisde Gabriel mee naar Valencia waar ze als hippies leefden in een gekraakte woning.

Familieruzie

Ondertussen botert het niet meer tussen de families Gabriel en Maria. Zo meldt Las Provincias dat Gabriel een klacht wil indienen tegen zijn schoonmoeder omdat ze lasterlijke verklaringen zou hebben afgelegd tegen hem. Ze zou aan de rechter verteld hebben dat hij gewelddadig was en haar met een mes zou bedreigd hebben. De familie van Maria wil ook laten onderzoeken of hij zijn vrouw zelf ook mishandelde.

Nieuwe kindjes

De moeder van vader Gabriel vertelde bij Antena 3 dan weer dat haar zoon niets meer moet weten van zijn vrouw Maria. Nochtans stuurde ze hem in de gevangenis al verschillende liefdesbrieven. Daarin vertelde ze dat ze opnieuw wil trouwen met hem, en dat ze opnieuw kinderen wil maken. Ze verzon zelfs al namen voor hun toekomstige kinderen.

VIDEO: Schrijnende beelden tonen waar moeder van vermoorde Belgische kinderen zich verstopt