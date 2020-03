“Ze was haar beste vriend”: gestolen therapiehond van autistisch meisje (12) dood teruggevonden LH

10 maart 2020

11u40

Bron: BBC 0 Begin december werd Lottie, de 3-jarige therapiehond van Chloe Hopkins (12), gestolen bij een inbraak in haar ouderlijk huis in het Britse Leicestershire. Talrijke oproepen op sociale media en hulp van een bekende tv-presentator hebben niet mogen baten: zondag kreeg de familie van het meisje het hartverscheurende nieuws dat de dalmatiër dood teruggevonden werd.

Mama Gemma Hopkins vertelde aan de BBC dat ze het tragische nieuws te horen kreeg nadat de microchip van Lottie was gescand door een dierenarts. “Haar moeten identificeren was het moeilijkste dat ik ooit gedaan heb. Ik moet nu het hart van mijn twaalfjarige dochter breken.” Ze zei dat de familie nog wacht op verdere informatie over de omstandigheden van de dood van hun favoriete huisdier.

Lottie, die speciale voeding kreeg voor een leveraandoening, verdween op 1 december toen dieven inbraken in het huis van het gezin Hopkins. Na de diefstal werd Lottie door mama Gemma als de “beste vriend” van haar dochtertje omschreven.



Het enige wat het meisje wou voor Kerstmis, was haar hondje terugkrijgen. “Ik zie mijn dochter wegkwijnen en als ouder kan ik niets doen om te voorkomen dat ze verdrietig is. Chloe en Lottie waren onafscheidelijk. Ze hielp haar te kalmeren”, zei Hopkins ook nog aan de BBC. “Ze begrijpt het niet, met haar autisme. Ze denkt dat iemand haar haat en daarom haar hondje heeft meegenomen.”