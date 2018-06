“Ze was bezeten door hekserij”: tante van 13 verwaarloosde kinderen getuigt openhartig over "duistere kant" van Louise Turpin TTR

Bron: news.com.au, Fox news 0 Ze groeiden samen op, maar toch verschillen de zussen Elizabeth Jane Flores en Louis Turpin ontzettend hard van elkaar. Louise (49) en haar echtgenoot David Turpin (56) uit Californië folterden jarenlang hun 13 kinderen. In haar recent uitgebrachte boek ‘Sisters of Secrets’ schetst Elizabeth een beeld van de vrouw met wie ze opgroeide. “Ze was bezeten door hekserij”, klinkt het.

Het Amerikaanse koppel werd op 14 januari gearresteerd nadat hun 17-jarige dochter uit hun woning in Perris was ontsnapt. Ze had de politie verteld dat ze samen met haar broers en zussen gevangen werden gehouden. Toen de politie arriveerde, ontdekte ze dat de dertien kinderen – allemaal tussen 2 en 29 jaar oud – in onmenselijke omstandigheden werden vastgehouden. Het 17-jarige meisje zou haar ontsnapping al twee jaar gepland hebben.

Het nieuws betekende een zware klap voor de zus van Louise, die het onbegrijpelijk vindt hoe Louise veranderde van een zorgzaam meisje in een moeder met "een duistere kant". De zussen hadden meer dan twintig jaar amper contact met elkaar. “Af en toe belden we, maar dat gebeurde zelden”, getuigt ze.

Hekserij

Volgens Elizabeth – die geen flauw vermoeden had dat haar zus en echtgenoot hun dertien kinderen folterden – werd Louise geïnspireerd door hekserij. “Het speelde een rol in wat ze met haar kinderen heeft gedaan. Je verkoopt je ziel immers aan de duivel”.

“Op een dag bracht ze een Ouijabord mee naar huis, maar ik wilde haar niet binnenlaten”, vertelt Elizabeth in haar boek. Het eeuwenoude bord wordt gebruikt om geesten op te roepen. “Ze nodigde me ook uit om deel te nemen aan een ritueel waarbij vrouwen met slangen dansen. Louise was hierdoor geobsedeerd. Volgens haar gaven slangen je energie.”

Nadat het horrorkoppel was gearresteerd, bracht Elizabeth een bezoek aan het huis waar de kinderen opgesloten zaten. “Ik zag een standbeeld van een slang, vlak naast de deur", schrijft de zus van Louise.

Gelovig

Ook de andere zus, Teresa Robinette, had nauwelijks contact met Louise. Volgens haar was de vrouw als kind erg gelovig. Louise was “zeer braaf”, vertelt Teresa. “Ze gebruikte nooit alcohol of drugs. Ik hoorde haar zelfs amper vloeken.” Op een dag kreeg Louise afkeer van religie en alles wat ermee te maken had. “Ze zei dat enkele mensen binnen de kerkgemeenschap haar hadden gekwetst.” Wat er precies was gebeurd, heeft Louise nooit aan haar zus verteld.

Louise en David zitten in de cel in afwachting van hun proces. Ze mogen de komende maanden geen contact hebben met hun kinderen buiten de rechtszaal. Het koppel riskeert allebei 94 jaar cel, maar pleit onschuldig voor alle aanklachten.

