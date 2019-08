“Ze vochten tot het laatste moment”: dit is wat er gebeurde tijdens brand in mysterieuze Russische onderzeeër vorige maand KVDS

Er blijft een waas van mysterie hangen rond de brand in een Russische kernonderzeeër vorige maand. Daarbij kwamen 14 bemanningsleden om het leven. In Russische media sijpelt nu beetje bij beetje informatie door over wat er die noodlottige dag precies gebeurde.

Het was de avond van 1 juli toen er opeens brand uitbrak aan boord van de AS-32 Losharik. De bemanning van de experimentele duikboot was op de terugweg van een geheime missie en maakte zich klaar om zich vast te maken aan zijn moederschip, BS-64 Podmoskovye.

Razendsnel

Het vuur zou ontstaan zijn in het batterijcompartiment van de onderzeeër en verspreidde zich razendsnel van compartiment naar compartiment in de 70 meter lange scheepsromp. Enkele van de compartimenten liepen ook onder water.





Volgens de kritische Russische krant Kommersant slaagden 6 passagiers erin om te ontsnappen. 10 van de bemanningsleden volgden de strikte procedureregels van de Russische marine en bleven op hun post om het vuur te bestrijden. Iedereen die nog aan boord was, zou draagbare toestellen gehad hebben met voor ongeveer 30 minuten aan zuurstof tegen de rook. (lees hieronder verder)

De Russische minister van Defensie Sergei Shoigu verklaarde dat de bemanningsleden zich “als helden” gedragen hadden, terwijl de situatie kritiek was. “Ze evacueerden een burgerexpert uit een compartiment dat volledig door vuur verteerd werd en sloten de deur af om te voorkomen dat het vuur nog zou uitbreiden. Ze vochten voor hun schip tot het laatste moment.”

Dat is ook wat Kommersant schrijft. De bemanning zou zeker 40 minuten tegen het vuur gestreden hebben, terwijl ze hun draagbare zuurstoftoestellen verwisselden voor nieuwe als ze leeg waren. Ze zouden ook de vaste noodtoestellen met zuurstof aan boord gebruikt kunnen hebben.

Evacuatie

De kapitein van het moederschip Podmoskovye zou pas groen licht gegeven hebben voor een evacuatie toen alle brandblussers leeg waren en de bemanning bevangen begon te raken door de rook. Hij zou vier van zijn eigen bemanningsleden de Losharik in gestuurd hebben om hulp te bieden, maar de mannen kwamen nooit meer terug. (lees hieronder verder)

Over het exacte pad dat het vuur volgde, zal vermoedelijk nooit duidelijkheid zijn omdat iedereen aan boord stierf, zo zegt een bron van Kommersant. Het is niet duidelijk wat er met de nucleaire reactor aan boord gebeurde, maar een Russisch topman bij de marine vertelde begin juli dat het de moed van de bemanning was die “onze planeet” had behoed voor een “catastrofe”. Volgens minister Shoigu zou de reactor gevrijwaard gebleven zijn.

Batterijen

Kommersant rapporteert ook dat de onderzeeër onlangs nog nieuwe lithium-ionbatterijen gekregen had. Die zijn omstreden omdat ze kunnen oververhitten en in brand schieten als ze van slechte kwaliteit zijn, slecht onderhouden worden of beschadigd raken. Het Kremlin onderzoekt nu of een explosie van dergelijke batterijen de ramp veroorzaakt kan hebben, de ergste in 10 jaar bij de Russische marine. “De onderzoekscommissie gaat er traditioneel van uit dat er drie oorzaken aan de basis kunnen liggen van een ramp: een defect aan de apparatuur, een fout van de bemanning of sabotage”, klinkt het in de krant. Het Kremlin lijkt te vrezen voor die laatste optie. (lees hieronder verder)

Volgens het Russische persagentschap TASS zal de onderzeeër nu zo snel mogelijk hersteld worden. “Eerst zal het water eruit worden gepompt en zal er een controle gebeuren van de titanium romp en de compartimenten. Daarna zal een plan worden opgesteld om het vaartuig te herstellen. Onder meer de radio-elektronische- en de navigatietoestellen zijn zwaar beschadigd.”

Het gaat dan ook om een belangrijk vaartuig van de marine. De nucleaire onderzeeër kan tot 2 kilometer diep duiken en voorwerpen terughalen van de zeebodem, denk maar aan gevoelige eigen technologie of vijandige technologie. Hij kan ook afluisterapparatuur installeren en internetkabels op de zeebodem aftappen of saboteren. (lees hieronder verder)

Volgens enkele Russische media zou de onderzeeër net voor de ramp deelgenomen hebben aan een oefening in de Barentszzee, vlakbij Finland. Het zou de laatste training geweest zijn vóór het vaartuig in actieve dienst zou gaan. De rang van de opvarenden – er waren twee gedecoreerde ‘Helden van Rusland’ aan boord, zeven kapiteins van eerste rang en drie van tweede rang – zou erop wijzen dat het om een belangrijke missie ging, met flink wat technische uitdagingen.

Nucleair ongeval

Opmerkelijk: de herstellingen zullen gebeuren in Severodvinsk, de beveiligde militaire site waar eerder deze maand een nucleair ongeval gebeurde met een raket. Daarbij zouden zeker vijf werknemers van het Russische kernenergieagentschap Rosatom omgekomen zijn. Ook over dit incident heeft het Russische ministerie van Defensie zelf geen details bekendgemaakt.