“Ze viel en het water kleurde rood”: man voor de rechter voor moord op steenrijke echtgenote en poging om schuld op dochter (9) te schuiven KVDS

09 januari 2019

18u48

Bron: NY Post 0 Een Amerikaanse effectenmakelaar moet voor de rechter verschijnen omdat hij zijn steenrijke vrouw vermoord zou hebben. De twee waren in een bittere echtscheiding verwikkeld toen het lichaam van Shele Danishefsky gevonden werd in het bad van haar appartement in New York City. Rod Covlin (45) zou er daarna alles aan gedaan hebben om de verdenking van zich af te wenden en het fortuin van zijn vrouw in handen te krijgen. En daarbij spaarde hij zelfs zijn eigen dochter niet.

Anna was 9 jaar op het moment dat haar moeder stierf. Het was zij die - terwijl haar broer Myles sliep - het levenloze lichaam ontdekte, op oudejaarsavond 2009. Shele lag met haar gezicht naar beneden in bad. Haar echtgenoot woonde op dat moment in een ander flat in hetzelfde luxueuze gebouw aan de Upper West Side, een welvarende wijk in Manhattan.

Relatie

De relatie van de twee zat al een tijdje in het slop en het koppel was aan het scheiden. Daarbij raakten ze het onder meer niet eens over het voogdijschap over de kinderen. De dag voor haar dood had Shele – een bankier van wie het fortuin op 3,5 miljoen euro geschat werd – een afspraak gemaakt met haar advocaat om haar man uit haar testament te schrappen.





Onderzoekers dachten aanvankelijk dat de vrouw om het leven gekomen was nadat ze haar hoofd had gestoten bij een ongelukkige val, maar de wetsdokter ontdekte dat ze gewurgd was. Speurders slaagden er echter niet in om de zaak snel te kraken. (lees hieronder verder)

In 2013 was er plots een nieuwe ontwikkeling. Volgens openbare aanklager Matthew Bogdanos sloeg Rod Covlin toen in paniek omdat het onderzoek plots een nieuwe impuls kreeg en hij besloot om een ‘bekentenis’ te schrijven in naam van zijn dochter (intussen 12). Deze week werd die openbaar gemaakt en de Amerikaanse krant New York Post kon ze inkijken.

Angstig

“Ik voel me al jarenlang ongelofelijk angstig en schuldig over de nacht dat mijn moeder stierf”, staat er te lezen in het bericht van 25 juni 2013. “Ik heb gelogen. Ze is niet gewoon uitgegleden. Die dag kregen we ruzie over het feit dat ze weer aan het daten was. Ik werd kwaad en ik duwde haar. Maar het kan niet zo hard geweest zijn. Het was niet mijn bedoeling om haar pijn te doen. Ik zweer het. Maar ze viel en ik hoorde een vreselijk geluid en het water kleurde rood. Ik probeerde haar hoofd nog op te heffen, maar ze bleef roerloos liggen.”

Volgens het Openbaar Ministerie is dat echter niet wat er echt gebeurd is. Covlin zou de dader zijn. Hij zou zijn ex in een wurggreep genomen hebben tot haar nek brak. Daarna probeerde hij het erop te laten lijken dat ze per ongeluk verdronken was en liet hij hun kinderen het lijk ontdekken. (lees hieronder verder)

En daar liet hij het niet bij. Want hij wilde volgens de openbare aanklager ook het geld van zijn overleden vrouw in handen krijgen. Kort na haar dood kregen zijn ouders het voogdijschap over de kinderen en dat maakte dat hun erfenis hem ontglipte. Volgens Bogdanos zou Covlin daarop een plan bedacht hebben om zijn ouders om te brengen. Hij wilde dat zijn dochter hen suiker met rattenvergif zou geven bij hun thee, maar zag uiteindelijk van dat plan af. Hij zou zijn dochter ook gevraagd hebben om haar opa te beschuldigen van verkrachting, maar dat wilde ze niet.

Kidnappen

Covlin praatte zichzelf uiteindelijk aan de galg bij zijn nieuwe vriendin. Wanhopig om het geld van zijn vrouw te bemachtigen, vertelde hij haar in een telefoontje op 13 december 2013 dat hij zijn dochter wilde kidnappen en meenemen naar Mexico. Daar wilde hij met haar trouwen om haar erfenis in handen te krijgen. De vrouw nam het gesprek echter op.

Het duurde uiteindelijk nog tot 2015 – nadat de vrouw gepraat had – eer het Openbaar Ministerie een dossier had dat sterk genoeg was om hem te arresteren en in staat van beschuldiging te stellen voor de moord op zijn vrouw en de poging om zijn dochter ervoor te laten opdraaien.

Er werd ook een motief geformuleerd. Volgens het dossier zou Covlin geobsedeerd geweest zijn door vrouwelijke escortes, backgammon en drugs en zou hij iedereen uit de weg willen ruimen hebben die in zijn weg kwam te staan. Ook zijn vrouw en zijn ouders.

De man zelf ontkent alles en blijft volhouden dat zijn vrouw stierf door een ongeluk. Maandag wordt de jury samengesteld voor zijn proces.