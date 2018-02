“Ze vermeed zon en droeg altijd make-up, zelfs in bed”: Gail verbaast zich over vreemde gewoonten moeder en ontdekt geheim dat ze al haar hele leven verborgen houdt Koen Van De Sype

20 februari 2018

14u03

Bron: The Washington Post, Today 0 “Beloof het me”, smeekte ze haar dochter en die had haar nog nooit zo bang gezien. “Beloof me dat je het aan niemand vertelt tot ik dood ben.” De Amerikaanse Gail Lukasik (71) was altijd al geïntrigeerd geweest door haar moeder, die een waas van geheimzinnigheid over zich had. Want wie droeg nu make-up in bed en was als de dood voor de zon? Toen ze ook nog eens niets wilde vertellen over haar vader, besloot de vrouw zelf op onderzoek uit te gaan. EN wat ze ontdekte, zou haar voorgoed veranderen.

De ouders van Gail – Harold Kalina en Alvera Frederic – leerden elkaar kennen in de Tweede Wereldoorlog, zo schrijft ze in een gloednieuw boek over haar familie. “Mijn moeder was een bloedmooie vrouw en mijn vader had in de Pacific gevochten, iets waar hij erg trots op was.”

Raar

Ze trouwden in 1944 en gingen in Ohio wonen. Twee jaar later werd Gail geboren en zij was al op jonge leeftijd geïntrigeerd door haar mama. “Ze was erg zorgvuldig met haar make-up”, vertelt ze aan Today. “Ze droeg zelfs fond de teint in bed en dat vond ik wel wat raar. Ze kwam nooit in de zon, tenzij ze een grote hoed ophad. En ze droeg ook bijna altijd handschoenen.” (lees hieronder verder)

Alvera leek ook een selectief geheugen te hebben als het over haar verleden ging. Over haar moeder vertelde ze honderduit, maar als Gail naar haar vader vroeg – de opa van Gail, Azemar Frederic uit New Orleans – kon ze zich amper iets herinneren. “Als ik vroeg wanneer hij geboren was of wanneer hij was gestorven, zei ze gewoon ‘oh, dat weet ik niet’ of ‘ik kan het me niet herinneren’. En nergens in huis was een foto van hem te vinden”, vertelt de vrouw.

Eindeloos

Het maakte dat ze in 1995 besloot om zelf op onderzoek uit te gaan. Aanvankelijk kon ze hem niet opsporen, maar terwijl ze door de eindeloze reeks microfilms ging van de burgerlijke stand in Louisiana, sprong zijn naam opeens op haar scherm. En de namen van al zijn familieleden. “Het viel me op dat naast hun namen overal de letter ‘B’ stond en toen ik naar de header van de kolom ging, zag ik dat die letter de etniciteit aanduidde”, vertelt ze. “Waren ze zwart?” (lees hieronder verder)

Voor ze haar moeder ermee wilde confronteren, vroeg ze het geboortecertificaat op van Alvera. En daarin stonden naast haar naam de letters ‘COL’. Toen ze de staat Louisiana vroeg wat dat betekende, kreeg ze als antwoord: ‘coloured’ of ‘gekleurd’. “Ik dacht meteen: ‘hoe kan ze dit nu niet weten?’ en ‘Waarom heeft ze er nooit iets over gezegd?’”

Geboortecertificaat

Uiteindelijk duurde het nog twee jaar voor Gail het juiste moment vond om haar moeder aan te spreken op haar ontdekking. Ze vertelde haar dat ze haar geboortecertificaat had gevonden met daarop de vermelding dat ze gekleurd was, maar Alvera ontkende. ‘Ik weet niet welk certificaat jij hebt, maar op dat van mij staat dat ik blank ben’, klonk het. Toen Gail ook de andere documenten bovenhaalde, werd ze opeens heel stil. ‘Je moet me beloven dat je het aan niemand vertelt tot ik dood ben. Hoe kan ik anders mijn vrienden nog onder ogen komen?’, zei ze uiteindelijk. (lees hieronder verder)

Ze bleek het zelfs niet aan haar – blanke – man Harold gezegd te hebben. “Voor zover is weet, is mijn vader gestorven zonder haar geheim ooit te weten te komen”, vertelt Gail. “Hij was een openlijke racist. Hij was een man van zijn generatie en zijn opvoeding en hij hield zich niet in om commentaar te geven. Als hij zoiets zei, antwoordde mijn moeder wel dat hij zich wat in moest houden. Maar niets te ferm, want ze wilde zich waarschijnlijk niet verraden.”

Kinderen

Tegen haar zin bewaarde Gail het geheim van haar moeder nog 17 jaar. Ze vertelde alleen aan haar man, haar twee kinderen en twee vriendinnen dat haar moeder zich uitgaf voor een blanke vrouw, zo vertelt ze in The Washington Post. “Het was het lastigste geheim dat ik ooit voor mezelf hield”, zegt ze. “En het maakte dat ik nog meer verward raakte over mijn etniciteit. Ik was het centrum voor familiegeschiedenis in 1995 binnengegaan als een blanke vrouw en toen ik naar buiten kwam, wist ik niet meer wat ik was. Was ik blank? Was ik zwart? Was ik van gemengde afkomst? Ik had geen idee. Het was als ontdekken dat je iemand helemaal anders bent dan je dacht.” (lees hieronder verder)

Tijdens de 17 jaar probeerde ze meermaals tot haar moeder door te dringen, maar elke keer ze dat deed, veranderde de vrouw gewoon van onderwerp. Het maakte Gail nog nieuwsgieriger naar haar motief. En waarom ze zo bang of beschaamd leek voor haar afkomst. “Ze moet het heel moeilijk gehad hebben met het racisme in de blanke buurt in Ohio waar ze met mijn vader ging wonen”, zegt ze. “Ik vermoed dat ze gedacht moet hebben dat het verloochenen van zichzelf en haar familie het waard waren, als ze naar de privileges keek die ze kreeg als blanke vrouw.”

Haar moeder leerde Gail als kind wel dat je iedereen moest respecteren, ongeacht hun afkomst. Ze vertelde dan ook verhalen over het racisme dat ze gezien had in New Orleans als kind. En dat het niet oké was. “Nu snap ik ook beter de clous die ze in haar verhalen stopte”, aldus nog Gail.

Vrij

Pas toen Alvera stierf in 2014, was Gail vrij van haar belofte. In januari 2015 vertelde ze haar verhaal voor het eerst in een programma dat op zoek ging naar verborgen familiegeheimen en het was ook zo dat haar onbekende familie haar vond. Drie dagen later. Ze verwelkomde haar met open armen en veroordeelde haar moeder niet. “Op het welkomstfeest in New Orleans ontmoette ik mijn oom, twee tantes en een hele reeks neven en nichten. We hadden elk soort huidskleur, van heel donker tot blank en alles daartussen. Ik was opeens deel van een multiraciale familie.” (lees hieronder verder)

Zelf is ze ook niet boos op haar moeder, omdat ze haar afkomst geheim probeerde te houden. “Ik ben alleen triest dat ze haar gevoelens niet met me kon en wilde delen, zelfs niet toen ik het wist. Over het leven dat ze had geleefd en wie ze echt was”, aldus Gail. “Maar ondanks alles ben ik trots dat ik eindelijk de waarheid ken over mijn afkomst.”

White Like Her: My Family’s Story of Race and Racial Passing door Gail Lukasik is voorlopig alleen verkrijgbaar in de Engelstalige versie.