"Ze straalde iets uit. Iets donkers en slechts": Elizabeth Smart vertelt waarom een van ontvoerders die haar 9 maanden misbruikten vandaag niet vrij mag komen

19 september 2018

12u16

Een Amerikaanse vrouw die 16 jaar geleden gekidnapt werd en 9 maanden lang misbruikt, kijkt met afschuw toe hoe één van haar ontvoerders vandaag vrijkomt. Elizabeth Smart (30) was amper 14 toen ze door Brian David Mitchell meegenomen werd uit het huis in Salt Lake City waar ze met haar familie woonde. En hoewel ze even hoop voelde toen ze hoorde dat haar kidnapper een echtgenote had, werd die al snel de grond in geboord toen ze ontdekte wie zijn vrouw echt was: iemand die minstens even gevaarlijk bleek. En dat nu volgens Smart nog altijd is.

Elizabeth Smart verklaarde eerder al dat ze het “onbegrijpelijk” vond dat Wanda Barzee (intussen 72) kon vrijkomen. De vrouw werd na de feiten tot 15 jaar cel veroordeeld voor de ontvoering van Elizabeth en tot nog eens 15 jaar voor een poging tot ontvoering van een nichtje van Elizabeth. Normaal zou ze ten vroegste in 2024 uit de cel mogen, maar een strafuitvoeringscomité meldde vorige week dat ze daarbij geen rekening had gehouden met de jaren dat de vrouw in voorhechtenis had gezeten. En dat betekende plots dat ze meteen vrijkwam.

Gedetailleerd

In een interview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft haar slachtoffer Elizabeth Smart nu verteld waarom ze niet kan geloven dat de vrouw weer mag gaan en staan waar ze wil. En dat deed ze door een gedetailleerd verslag te geven van wat Barzee haar had aangedaan.





Het was op 5 juni 2002 dat Brian David Mitchell de slaapkamer van Elizabeth binnendrong en haar onder bedreiging van een mes kidnapte. Hij was eerder bij het gezin langsgeweest om klusjes te doen en hij kende het terrein. De zelfverklaarde profeet hield de tiener samen met zijn vrouw 9 maanden vast en verkrachtte haar dagelijks, soms meerdere keren per dag. (lees hieronder verder)

“Toen hij me ontvoerde en mee de bergen innam, dacht ik: ‘Dit is het dan, hij gaat me verkrachten en vermoorden.’”, doet Elizabeth Smart haar verhaal. “En toen vertelde hij me plots dat hij een vrouw had en dat zij op ons wachtte. Dat gaf me een beetje hoop. Maar van het moment dat ik haar zag, werd die meteen de grond in geboord. Ze straalde iets uit. Iets donkers en iets slechts. En ik wist gewoon dat ze me niet zou helpen. Dat ze me niet zou beschermen.”

Huwelijk

Mitchell zei dat Elizabeth nu ook zijn vrouw was en dat hij het huwelijk moest consumeren. Dat gebeurde de eerste dag van haar gevangenschap al. “Eerst besefte ik niet wat hij bedoelde, maar al snel begon het me te dagen”, vertelt ze. “Ik dacht dat het niet waar kon zijn, maar toen verkrachtte hij mij. Elke dag erna gebeurde het opnieuw. Meerdere keren per dag.” (lees hieronder verder)

Wanda Barzee bleek haar inderdaad niet te hulp te komen. Integendeel, ze moedigde haar man zelfs aan om Elizabeth te verkrachten. “Ze zat dan naast me. Haar lichaam raakte dat van mij aan terwijl het gebeurde. Ze was erbij. Het was geen geheim. Ze wist wat er gebeurde. Ze was slecht en ziek.”

Drinken

Het koppel dwong de 14-jarige Elizabeth ook om alcohol te drinken, iets wat ze nooit eerder had gedaan. “Op een keer had ik zo veel moeten drinken dat ik moest overgeven en dat ik buiten westen raakte. Terwijl ik in mijn eigen braaksel lag”, gaat ze verder. “Ze lieten me de hele nacht liggen en toen ik de volgende morgen wakker werd, waren mijn gezicht en mijn haar aan de grond gekoekt. Ze lachten allebei. Zij lachte. Zij lachte even hard als hij, als het niet harder was.” (lees hieronder verder)

De tiener werd uiteindelijk bevrijd in 2003, nadat enkele alerte burgers die haar herkenden van de opsporingsberichten haar samen met het koppel hadden gezien en alarm sloegen. Elizabeth gelooft door wat ze via eigen bronnen met contacten in de gevangenis te horen kreeg, dat Barzee nog altijd gevaarlijk is. “Ik heb gehoord dat ze nog altijd een ‘boek van de openbaring’ bij zich draagt dat haar man schreef. Daarin staat dat hij me moest ontvoeren en mij niet alleen, ook nog zes andere jonge meisjes. En dat we allemaal zijn vrouwen zouden zijn. Ze heeft dat duidelijk niet losgelaten.” (lees hieronder verder)

Smart kreeg naar eigen zeggen wel meermaals de verzekering van justitie dat Barzee nauwlettend in de gaten zal worden gehouden als ze vrij is. En dat één misstap haar opnieuw in de cel kan doen belanden. Of dat haar geruststelt? “Ik weet wie de agent is die haar zal opvolgen”, zegt ze. “En ik ben er zeker van dat hij zijn job zo goed mogelijk zal uitvoeren. Ik geloof in hem. Maar ik geloof niet in háár.” (lees hieronder verder)

“Anderzijds mag ik niet toelaten dat deze achtbaan van emoties en zorgen bij haar vrijlating de bovenhand krijgt. Ik probeer al 15 jaar verder te gaan met mijn leven (ze is intussen gehuwd en heeft twee kinderen, red.) en de raad van mijn moeder op te volgen die ze me gaf de dag dat ik gered werd: laat deze mensen niet nog meer van je leven stelen dan ze al gedaan hebben. Maar ik blijf wel bezorgd. Voor de gemeenschap, maar ook voor mezelf.”

De andere ontvoerder van Elizabeth Smart – Brian David Mitchell – zit nog altijd in de cel. Hij kreeg twee keer levenslang voor ontvoering en verkrachting.