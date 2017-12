“Ze roept om hulp en giechelt”: spokenjagers willen in documentaire duidelijkheid over angstaanjagend ‘kind met zwarte ogen’ dat bossen onveilig maakt Koen Van De Sype

Bron: Birmingham Mail, Daily Mirror 0 Twitter Spokenjager Dale Makin en een beeld van 'het kind met de zwarte ogen'. Spokenjagers trekken voor een nieuwe tv-documentaire naar de bossen van het Britse Cannock Chase om te onderzoeken wat er nu precies aan is van de vele waarnemingen van een mysterieus kind met zwarte ogen daar. Ze werd voor het eerst gezien in de jaren 80 en dook dertig jaar later opnieuw op in verhalen van mensen die beweren haar gezien te hebben. En die zijn best angstaanjagend.

Sommigen zeggen dat ze een kind om hulp hoorden roepen en giechelen. Zoals een vrouw vertelde aan Lee Brickley, een onderzoeker van het paranormale. “We hoorden het geroep toen we door Birches Valley wandelden”, vertelt ze. “We liepen meteen in de richting van het geluid om te zien of we konden helpen, maar vonden niemand. Toen ik even stopte om op adem te komen, draaide ik me om en zag ik opeens een meisje achter me staan. Ze kan niet ouder geweest zijn dan tien. Met haar handen over haar ogen. Alsof ze op een verrassing wachtte.”

De vrouw vroeg haar of alles in orde was en of zij het was die om hulp had geroepen. “Toen deed ze haar armen naar beneden en opende ze haar ogen. Ze waren helemaal zwart, als kolen. Ik sprong achteruit en grabbelde naar mijn dochter. Toen ik weer omkeek, was ze weg”, klonk het. (lees hieronder verder)

Het is maar een van de vele gelijkaardige verhalen die de ronde doen in de streek van Birmingham. Ze doken een eerste keer op in de jaren 80 en werden een ware internetsensatie toen nieuwe getuigen het kind in 2014 opnieuw beweerden gezien te hebben. Er doken ook al snel beelden op van het meisje.

Het inspireerde spokenjagers Dale Makin en Justin Cowell van Paranormal Truth om op onderzoek uit te gaan. In een documentaire over Ouijaborden - die volgend jaar op de televisie komt - willen ze eens en voor altijd duidelijkheid scheppen over wat er aan is van de legende. En ze willen dat doen door contact met het kind te proberen maken. (lees hieronder verder)

“Sommige mensen zeggen dat we problemen zoeken door een spirituele deur te openen en negatieve entiteiten in ons leven binnen te laten”, aldus Makin. “Maar aan de andere kant zijn er ook die vinden dat het allemaal onzin is en die er niet in geloven dat je met de doden of met geesten kan communiceren via een Ouijabord. Wij willen de test doen. En we laten meteen ook getuigen aan het woord, experts over het onderwerp en gerespecteerde specialisten uit de paranormale wereld. Ik ben benieuwd, want Justin en ik zijn in tegenstelling tot veel andere paranormale onderzoekers heel moeilijk te overtuigen. We willen wetenschappelijk te werk gaan. Als er niets gebeurt, zal het dat zijn wat je ziet.”

Er zijn intussen ook een hele reeks theorieën om de waarnemingen van het kind met de zwarte ogen te verklaren. En die gaan van massahysterie tot een link met een Keltische stam die bekend was om zijn bloedoffers. Ook daarrond doen de gekste verhalen de ronde.

De opnames voor ‘Ouija Dicing With Death?’ zouden deze maand beginnen. De documentaire zou in april volgend jaar klaar moeten zijn.