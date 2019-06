“Ze mogen wel wat gelift worden”: zangeres krijgt kritiek voor “hangborsten” maar slaat terug KVDS

29 juni 2019

11u32 7 Een Amerikaanse zangeres die deze week in het oog van de storm terechtkwam nadat ze in een diep uitgesneden jurk op de BET Awards verscheen, heeft haar criticasters van repliek gediend. Tanerélle Stephens (24) kreeg te horen dat ze “hangborsten” had en dat die “wel wat gelift” mochten worden, maar dat liet ze zich niet zeggen.

Stephens daagde op de Black Entertainment Television Awards op in een weinig verhullende jurk in zwart en goud. Ze had er geen bh onder aan en dat viel niet bij iedereen in de smaak. Iemand bood zelfs aan om haar in contact te brengen met een plastisch chirurg.

Tape

De zangeres besloot om te reageren op sociale media. “Volgens sommigen heb ik gisteren een belangrijke stap overgeslagen toen ik me klaarmaakte”, schreef ze op Instagram. “Wat ze niet weten is dat ik op zeker moment een stevig stuk tape had vastzitten van de onderkant van mijn linkerborst naar de bovenkant van mijn schouder. Maar ik keek ernaar en maakte een bewuste keuze om de tape weer weg te halen. Omdat ik de manier waarop mijn natuurlijke borsten eruitzien wel mooi vind in vergelijking met de ‘perfecte’ optie.”





En ze gaat nog verder. “De laatste keer dat ik het checkte, was het enige wat van tel was over mijn uiterlijk wat ik er zelf van dacht”, klonk het. “Daar ga ik aan vasthouden. Omdat het gewoon ook onmogelijk is om iedereen te plezieren als het op mezelf aankomt. Ik kan niet de favoriet zijn van iedereen en dat wil ik ook niet. Zo lang ik maar naar huis kan gaan en me goed kan voelen over mezelf, zeker na alle zelfhaat waar ik me in de loop van mijn leven van ontdaan heb. Ik ben goed!” (lees hieronder verder)

Stephens neemt het ook op voor andere vrouwen die nog altijd het slachtoffer zijn van zelfhaat. “Er zijn nog altijd vrouwen die mannen toelaten om te bepalen wat ze waard zijn en wat ze wel en niet mogen doen”, gaat ze verder. “Je bent het jezelf verplicht om op zijn minst te proberen om te houden van de delen van je lichaam die je niet leuk vindt omdat iemand anders het zegt. Je lichaam, hoe het er ook uitziet, doet alles wat het kan om je elke dag in leven te houden en je te laten stralen. Het verdient alle liefde en zorg die je het kan geven.”

Repliek

Ook op Twitter diende ze van repliek en daar was ze nog explicieter. “Aan iedereen die negatieve commentaar had op mijn look van vandaag, ik hoef mijn borsten niet te liften om een jurk te dragen. Ik ben een vrouw en mijn natuurlijke borsten hangen. Dat vind ik prima. Ik heb geen zin om mezelf te veranderen, gewoon omdat jullie dat zouden willen. Ik leef mijn droomleven. Focus op iets positievers.” (lees hieronder verder)

To all the negative comments about today’s look, I don’t need to lift my breast to wear a fucking dress. I’m a woman and my natural tits hang and I fucking love it and I have no intention of changing it to suit your gaze. I’m out here living my dreams focus on better things. pic.twitter.com/dGNFnKndro Tanerélle(@ tanerelle) link

Haar antwoord kon op heel wat bewonderende reacties rekenen. “We zijn geconditioneerd door de media om ‘valse borsten’ te zien als echte”, klonk het onder meer bij de duizenden reacties. “Dat wordt een steeds groter probleem. Het is alsof iedereen vergeten is hoe een echt lichaam eruit ziet. Je bent superknap, zowel vanbinnen als vanbuiten. Wie iets anders zegt, weet niet beter. Of is beschadigd. Doe zo verder. Je bent een authentiek voorbeeld voor de jongere generatie. We hebben meer mensen nodig zoals jij.”