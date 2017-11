“Ze moesten je ophangen aan de hoogste boom”: haar kind werd meegenomen door dingo, maar moeder krijgt nog altijd dreigbrieven van mensen die het niet geloven Koen Van De Sype

07u42

Bron: News.com.au 0 RV, EPA Lindy Chamberlain-Creighton met Azaria in 1980 en nu. Zo’n 30.000 kreeg ze er de afgelopen 37 jaar: giftige brieven waarin de afzenders zeiden dat ze er niets van geloofden dat haar dochtertje in 1980 meegenomen werd door een dingo toen ze kampeerden aan Ayers Rock in de Australische outback. Lindy Chamberlain-Creighton (69) werd aanvankelijk veroordeeld voor de moord op Azaria, maar zes jaar na de feiten onschuldig verklaard. Velen konden zich daar niet in vinden en lieten het de vrouw weten in vreselijke brieven, zo blijkt uit een nieuw boek over een van de meest spraakmakende processen uit de Australische geschiedenis.

Azaria was amper negen weken toen ze verdween. Haar lichaam werd nooit gevonden, maar haar bebloede kleertjes enkele dagen later wel. Moeder Lindy beweerde dat ze een verwilderde hond uit de tent van haar dochter had zien komen en dat die haar kind had meegenomen, maar ze werd in 1982 toch schuldig bevonden aan moord en haar man Michael Chamberlain aan medeplichtigheid. Zij kreeg levenslang, hij 18 maanden cel met uitstel.

Nieuw bewijsmateriaal

Maar in 1986 werd nieuw bewijsmateriaal ontdekt – een bebloed jasje van het kleine meisje – en na een nieuw onderzoek werd Lindy onschuldig verklaard. Zij en haar man Michael kwamen vrij en in 1992 betaalde de Australische overheid haar 1,3 miljoen dollar schadevergoeding. Velen geloofden er niets van en lieten dat de vrouw de afgelopen jaren ook weten in tienduizenden brieven, zo blijkt nu. (lees hieronder verder)

EPA De tent van Lindy aan Ayers Rock in 1980.

AP Een dingo of verwilderde hond nam de baby mee uit haar tent.

“99,5 procent van de mensen weet dat je schuldig bent”, klonk het onder meer. “Je bent een vreselijke heks en je man is al niet veel beter” en “Moordenaar, ga je ook de keel oversnijden van je nieuwe baby?”, toen ze zwanger was van haar tweede kind. “Je verdient levenslange dwangarbeid.”

Proces

“Het is alsof haar proces nog altijd bezig is”, zegt Alana Valentine, de auteur van ‘Dear Lindy: A Nation Responds to the Loss of Azaria’. “Mensen komen ook nu nog altijd op haar toe en vragen wat er precies gebeurd is die nacht. Het is compleet onbegrijpelijk.” (lees hieronder verder)

Associated Press / Reporters Lindy Chamberlain met baby Azaria.

Een van de ergste dingen die ze tijdens haar research over het boek ontdekte, was een T-shirt dat in de stad Darwin werd gemaakt toen Lindy’s dochter Kahlia net was geboren. ‘Kijk uit, Kahlia’, stond daarop te lezen. ‘Mammie komt naar huis’. Ook de grapjes over de zaak bleven niet uit. ‘Hoe klinkt de deurbel van Lindy Chamberlain? Dingo, dingo, dingo”, staat in een van de brieven.

Anderen voorspelden dat haar zoon Aidan zich tegen haar zou keren als hij groter werd of beschuldigden haar ervan dat ze “hebberig” en “achterbaks” was en wezen op de comfortabele levensstijl die ze sinds haar vrijspraak aanhield als teken van schuld. “Als je zo arm bent, waarom heb je dan zo veel kleren? De moord op Azaria heeft van jou een miljonair gemaakt.” (lees hieronder verder)

EPA Lindy met haar tweede man, Rick Creighton.

Een aantal schrijvers eisten dat ze de moord zou bekennen en beschreven haar tot in de gruwelijkste details hoe ze dachten – lees: meenden te weten – dat ze de feiten had gepleegd. Van het doorsnijden van haar keel tot het moment dat ze de baby in een septische tank had gegooid. “Ik hoop dat God je ziel aan de duivel geeft, zodat ze voor eeuwig in de hel gefolterd mag worden” en “ze stoppen domme dieren in kooien en dat is ook de plek waar jij thuishoort”.

Groot verlies

Volgens Valentine komen de brieven en giftige aanvallen die Lindy nog altijd te verduren krijgt van mensen “die zelf nog nooit een groot verlies hebben meegemaakt en proberen te rationaliseren wat er precies gebeurde de nacht dat Azaria stierf”. Ook nog nadat in 2012 het allerlaatste rapport van de lijkschouwer kwam dat bevestigde dat het kind was meegenomen en gedood door een dingo. (lees hieronder verder)

AFP Lindy toont het overlijdenscertificaat van haar dochter in 2012. Links haar eerste man Michael Chamberlain, die begin dit jaar overleed.

Lindy – die in 1991 van haar man scheidde en later hertrouwde – zegt dat ze geen haatgevoelens koestert, niet tegen de politie, het gerecht of het publiek. Volgens haar had Michael het er veel moeilijker mee. Hij stierf in januari, nadat hij jaren voor zijn tweede vrouw had gezorgd, die getroffen was door een beroerte. “Ik wens niemand een leven toe zoals dat van mij”, zei hij net voor zijn dood.

Volgens Lindy waren de haatbrieven gelukkig ook niet de enige die ze kreeg. Sommigen steunden haar en vertelden dat ze met haar meeleefden. “Ik wil dat iedereen weet dat er ook woorden van steun waren en dat die een hart onder de riem waren”, zegt de vrouw. (lees hieronder verder)

RV Auteur Alana Valentine.

Er waren ook verontschuldigingen van mensen die eerst dachten dat ze schuldig was. “Ik was een van die vreselijke mensen die door de publieke opinie dachten dat je Azaria vermoord had”, staat er in een van de brieven, die kwam nadat Lindy haar autobiografie uit had. “Je boek heeft me verscheidene keren doen wenen. Ik wil me verontschuldigen uit naam van al die onwetende Australiërs.” En ook: “Ik was fout. Het spijt me vreselijk als ik jou en je familie gekwetst heb” en “Ik schaam me dat ik nooit iets gedaan heb om je te helpen.”

Herinnering

Volgens Alana Valentine vormen de brieven voor Lindy op een manier ook een tastbare herinnering aan haar dochter. Ze krijgt nog elk jaar ongeveer 1.000 mails, die ze ordent met een sterrensysteem. “Wat zegt het over een moeder dat ze alles wat er maar over Azaria geschreven wordt, bijhoudt?”, zegt ze. “Voor mij is dat het bewijs dat ze een toegewijde moeder is.”

Het boek ‘Dear Lindy: A Nation Responds to the Loss of Azaria’ is online verkrijgbaar.

RV