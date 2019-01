“Ze maakt het uitzonderlijk goed”: opa over Jayme (13) die drie maanden werd vastgehouden door moordenaar van haar ouders KVDS

13 januari 2019

22u48

Bron: USA Today, The Guardian, AP 0 Het gaat goed met de tiener uit de Amerikaanse staat Wisconsin die drie maanden werd vastgehouden door de man die haar beide ouders vermoordde. Dat zegt de grootvader van het meisje. Jayme Closs (13) slaagde er deze week in om aan haar ontvoerder te ontsnappen.

“Ze maakt het uitzonderlijk goed”, aldus de opa van Jayme vandaag. Eerder zei ook al een tante van het meisje – die het voogdijschap op zich heeft genomen – dat “het zo goed gaat als mogelijk onder de omstandigheden”. Jayme en haar tante Jennifer Smith werden vrijdag herenigd.

88 dagen vermist

De tiener was in totaal 88 dagen vermist. Verdachte Jake Patterson (21) schoot op 15 oktober de deur van het huis van het gezin in Barron kapot, met als doel Jayme te ontvoeren. Bij de kidnapping kwamen de ouders van het meisje – James (56) en Denise (46) – om het leven.





De man zou Jayme daarna meegenomen hebben naar een afgelegen blokhut in de buurt van Gordon, een uurtje rijden van de woonplaats van het meisje. Volgens opa Robert Naiberg vertelde Jayme aan de politie dat ze Patterson niet kende. Ook haar familie kende hem naar eigen zeggen niet.





De enige link tussen Patterson en de familie Closs lijkt dat de jongeman in 2016 gedurende één dag werkte in een fabriek waar de ouders van Jayme ook aan de slag waren. In het bedrijf werden kalkoenproducten gemaakt. Patterson zou na één dag al ontslag genomen hebben. Naar eigen zeggen omdat hij zou verhuizen, dixit fabrieksdirecteur Steve Lykken. (lees hieronder verder)

Voorlopig wil de politie niet veel kwijt over de omstandigheden waaronder de tiener vastzat en wat ze moest doorstaan “om haar herstel niet in gevaar te brengen”. De kans bestaat echter dat er morgen een en ander bekend raakt, als Patterson een eerste keer voor de rechter verschijnt. Hij wordt beschuldigd van dubbele moord en ontvoering.

Mager en vuil

Jayme was mager en vuil toen ze er donderdag in slaagde om uit het huis van haar ontvoerder te ontsnappen. Ze vluchtte toen hij even weg was en werd opgemerkt door een vrouw die in de buurt aan het wandelen was met haar hond. Ze hoorde het meisje roepen terwijl ze over de straat liep. Ze rende snel met Jayme naar een nabijgelegen woning en bonsde daar op de deur. (lees hieronder verder)

De verdachte kon in de boeien geslagen worden nadat Jayme zijn naam aan de politie had gegeven en een omschrijving van de wagen waarmee hij reed. De politie vermoedt dat de man in de buurt aan het rondrijden was, op zoek naar de tiener, toen een agent hem opmerkte.

Volgens de politie zou Patterson de nodige voorzorgen hebben genomen om geen bewijsmateriaal achter te laten op het moment dat hij Jayme ontvoerde. Zo zou hij onder meer zijn haar afgeschoren hebben. In de blokhut werd ook een geweer gevonden, dat van de vader van de man was.