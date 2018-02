"Ze leren nu wat vrijheid is": advocaat geeft meer details vrij over kinderen van horrorouders Louise en David Turpin TTR

23 februari 2018

15u04

Bron: CBS News 0 David (56) en Louise Turpin (49), het Amerikaanse koppel uit Californië dat hun 13 kinderen folterden en uithongerden zullen vrijdag opnieuw voor de rechter verschijnen voor een speciale hoorzitting. Dat schrijven verschillende Amerikaanse nieuwssites.

De Turpins werden op 14 januari gearresteerd nadat hun 17-jarige dochter uit hun woning in Perris was ontsnapt en de politie had verteld dat haar broers en zussen gevangen werden gehouden. Toen de politie ter plaatse arriveerde, ontdekte ze dat de 13 kinderen – allemaal tussen 2 en 29 jaar – in onmenselijke omstandigheden werden vastgehouden.

Volgens de openbare aanklager van Riverside County in Californië Mike Hestrin mochten de kinderen maar één keer per jaar douchen en werden ze soms voor weken of maanden aan een stuk vastgeketend als straf. Hun enige vrijheid was het bijhouden van een dagboek. De politie vond er honderden in het horrorhuis.

Herstel

De zes jongste kinderen verblijven momenteel in twee verschillende pleeggezinnen. Dat schrijft de nieuwswebsite CBS News. De zeven andere kinderen verblijven in een medisch centrum, waar ze onder meer naar Harry Potter kunnen kijken en leren wat een iPad is. Iets wat voor hen tot nog toe compleet onbekend was.

Voor het eerst in hun leven mogen de kinderen zelf keuzes maken. "Vrijheid is een compleet nieuwe ervaring. Ze leren nu begrijpen dat ze wel degelijk rechten en een eigen stem hebben. Daar moeten ze nog aan wennen", vertelt Jack Osborn, een van de advocaten. "Het is een enorme verandering voor hen om te kiezen welk boek ze willen lezen of welke kleren ze willen dragen. Wij maken deze keuzes elke dag, maar voor hen is dit erg ingrijpend."

Op dit moment proberen de kinderen te ontdekken wat ze zelf leuk vinden. "Ze hebben allemaal hun eigen talenten en interesses en nu hebben ze de kans om zich te ontwikkelen en te doen wat ze graag doen. Dat is erg spannend", aldus advocaat Osborn. De oudste en de jongste kinderen zijn momenteel nog niet met elkaar herenigd, maar gebruiken Skype om met elkaar te communiceren.

Heel wat mensen van overal ter wereld hebben geld ingezameld om de 13 kinderen te steunen. In totaal werd al meer dan een half miljoen dollar ingezameld. "We willen alles doen om de kinderen een goede toekomst te geven", aldus Nicole Orr, het hoofd van the Riverside University Health System foundation die de actie beheert.

Horrorouders

Het Amerikaanse horrorkoppel mag gedurende drie jaar geen contact meer met hen zoeken. Dat besliste rechter Emma Smith eerder. Het contactverbod is al zeker geldig tot januari 2021. “Je mag de kinderen alleen contacteren via jullie advocaat”, klonk het in de verordening.

De Turpins blijven voorlopig in de cel, waar ze afgeschermd worden van de andere gevangenen. Er is een borg bepaald van 12 miljoen dollar per persoon. Het koppel riskeert een levenslange gevangenisstraf.