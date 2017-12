“Ze is koud en berekend”: Ninaki (36) was 30 jaar lang beste vriendin van Meghan Markle en doet nu boekje over haar open Koen Van De Sype

Bron: The Sun, Daily Mail 14 PN, Twitter 30 jaar lang waren ze “als zussen”, maar toen de Amerikaanse actrice Meghan Markle (36) scheidde van haar eerste man, brak er iets bij juwelenontwerpster en BFF Ninaki Priddy (36). Het was volgens haar de manier waarop Trevor Engelson (41) aan de deur werd gezet, die een einde maakte aan de vriendschap.

Priddy – die naar eigen zeggen sinds haar 2de een onafscheidelijk duo vormde met Markle en ook een bruidsmeisje was op haar eerste huwelijk – deed haar verhaal aan de Britse krant The Sun. Ze vertelde onder meer over hoe ze samen opgroeiden in Californië en op hun 15de Europa bezochten. Op die reis poseerden ze onder meer voor Buckingham Palace in Londen, de plaats die voor Markle nu een nieuwe thuis moet worden na haar verloving met de Britse prins Harry. (lees hieronder verder)

RV Meghan Markle poseert voor Buckingham Palace in 1996, naast haar Ninaki Priddy.

Ze had het ook over het huwelijk van Markle met haar eerste echtgenoot, Trevor Engelson. “Ze straalde van geluk toen ze in 2011 in het huwelijksbootje stapte met haar Hollywoodproducer. Trouwen was al een droom toen ze nog een klein meisje was en het was een heel emotionele dag. Ik begon te huilen toen ik haar in haar jurk zag arriveren. De plechtigheid vond plaats op het strand. Het was mooi om zien en om erbij te zijn. Ze hielden écht van elkaar”, vertelt ze. (lees hieronder verder)

RV Markle met Trevor Engelson, de man met wie ze in 2011 huwde.

Markle was toen net naar Toronto verhuisd voor de opnames van de advocatenreeks Suits, die van haar een wereldster zou maken. “Meg had net de opnames van de eerste reeks achter de rug”, aldus Priddy. “Het was een grote rol voor haar. Haar eerste fulltime werk als actrice. Ze had jaren moeten knokken om op dat punt te komen, dus het was heel wat.”

Steun

Engelson was volgens Priddy een grote steun voor Markle. “Hij reisde op en neer vanuit Los Angeles en ze hielden contact via Skype en FaceTime”, gaat ze verder. “Het was een opwindende tijd. Hij was de man met wie ze kinderen wou. Ze vertelde me dat ze zich haar leven niet kon voorstellen zonder Trevor. Dat ze het niet zou overleven mocht hem ooit iets overkomen. En hij koesterde haar. We hadden allemaal het gevoel dat het eeuwig zou duren. En toen vertelde ze me plots dat ze gingen scheiden.” (lees hieronder verder)

Thank you @RickHoffman_ @NinakiPriddy @lindsayjillroth for an awesome night. Happy birthday #niki! #gchat #fun xoxo pic.twitter.com/fkh8Mbmy Meghan Markle(@ meghanmarkle) link

Markle en Engelson waren intussen twee jaar getrouwd. Priddy kan het nog altijd niet geloven. Het luidde ook het einde van hun vriendschap in, want ze kon zich niet vinden in de manier waarop Markle haar man de deur had gewezen. “Het was alsof ze het tapijt van onder zijn voeten had getrokken, hij was compleet verrast. Ik sprak met hem en wat daarbij aan het licht kwam, was vreselijk.”

Bekendheid

“De bekendheid heeft haar veranderd. Ze was altijd al graag het centrum van alle aandacht. Toen we jong waren, speelden we soms dat ze een Oscar kreeg en dan oefende ze haar speech. Ach, ik kan alleen maar zeggen dat Meghan erg berekend is in de manier waarop ze met mensen omgaat. Ze cultiveert haar vriendenkring op een erg strategische manier. Eenmaal ze beslist dat je er geen deel meer van uitmaakt, kan ze erg koud zijn. Er is geen onderhandeling meer mogelijk. Ze maakt haar beslissing en dat is het. Trevor was er kapot van. Zijzelf leek er minder zwaar aan te tillen”, zegt ze. (lees hieronder verder)

RV Meghan Markle in 'Suits'.

“Ik kan niet voor Trevor spreken, maar hij reisde om de paar weken naar Toronto en zou naar het einde van de aarde en terug gegaan zijn om hun huwelijk te doen slagen. Ik denk niet dat ze hem echt een kans heeft gegeven. Het spreekwoord ‘uit het oog is uit het hart’ ging op voor hun situatie”, klinkt het nog.

Diana

En dan was er nog haar fascinatie voor het Britse koningshuis, volgens Priddy. “Ze had een boek over prinses Diana en zelfs toen ze samen was met Trevor vertelde ze me vaak dat ze voor een tijdje in Londen wilde gaan wonen. Een van haar favoriete films was The Princess Diaries, over een gewoon meisje dat een prinses blijkt de zijn.”

Enkele maanden na haar scheiding begon Markle een relatie met de Canadese chef Cory Vitiello en dat was ook het moment dat de twee jeugdvriendinnen het contact verbraken. Sindsdien hebben ze elkaar niet meer gehoord. “Het voelde aan alsof er iemand dood was”, zegt ze daarover. “Ik heb er echt om gerouwd. Maar het was de juiste beslissing.”

Meghan Markle's ex-boyfriend Cory Vitiello Picture https://t.co/OkU0t4G5Nj pic.twitter.com/U2nC8KE3g1 infowe(@ infowe) link

Thanks to everyone who came out to celebrate #canada150 & #catelli150 with me last night at @thefifthinc #canada #reunion 479 vind-ik-leuks, 18 reacties - Cory Vitiello (@coryvitiello) op Instagram: 'Thanks to everyone who came out to celebrate #canada150 & #catelli150 with me last night at...'