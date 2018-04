"Ze is een held", chauffeur redt 25 kinderen uit brandende schoolbus HA

28 april 2018

11u00

Bron: Facebook 0

25 Amerikaanse schoolkinderen zijn aan een ramp ontsnapt dankzij het kordate ingrijpen van hun buschauffeur. Toen de motor van de bus gisterenochtend plots vuur vatte, zette de vrouw het voertuig aan de kant van de weg en evacueerde de leerlingen. Niet veel later hadden de vlammen zich al verspreid naar de rest van het rijtuig. Het brandweerkorps van Cape Coral, een stad in de Amerikaanse staat Florida, deelde beelden van de vuurzee op Facebook. De vrouwelijke buschauffeur, van wie de identiteit niet bekend is, wordt door de spuitgasten bejubeld als een "held". De oorzaak van de brand was een technisch defect.