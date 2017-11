"Ze heeft het allemaal verzonnen": verdachte beweert dat Belgische toeriste liegt over ontvoering en verkrachting AJA

De 53-jarige man uit Australië die wordt verdacht van ontvoering en verkrachting van de Belgische toeriste Davine A. (24) ontkent alle feiten. Zijn advocaat beweert nu dat de Belgische alles heeft verzonnen.

De 24-jarige Davine A. uit Kortrijk was al sinds december 2016 in Australië. Ze reisde rond en genoot van het land maar ze was ook op zoek naar werk. In februari van dit jaar raakte ze vermist. Haar laatste bekende bestemming was Murray Bridge, in de buurt van Adelaide. Daar was ze met een man, die op haar zoekertje had gereageerd, in een rode pick-up gestapt. Daarna werd ze gevangen houden in een schuur.

Dankzij enkele berichtjes die ze naar het thuisfront had gestuurd, startte de politie vrijwel meteen met een zoekactie. Davine werd al na enkele dagen teruggevonden. Een dag later werd er ook al een verdachte opgepakt, de man die op haar zoekertje had gereageerd. Het DNA van de verdachte werd onder andere teruggevonden op de bh van het Belgische slachtoffer.

Klassiek copycat-verhaal

De advocaat van de verdachte, Stephen Ey, vertelt een heel ander verhaal. Vorige week zei hij dat de 24-jarige dierenverzorgster alles had verzonnen. Het zou gaan om een klassiek copycat-verhaal.

De Belgische zou volgens de advocaat haar verhaal halen van de Salt Creek-verkrachtingszaak uit 2014. Twee vrouwelijke toeristen uit Duitsland en Brazilië werden toen ontvoerd en aangerand. Roman Heinze, de beschuldigde, werd toen veroordeeld tot 22 jaar cel.

Enkele zwakheden

Ook de rechter houdt nu rekening met enkele zwakheden in het dossier. De 24-jarige Davine zou heel ontspannen zijn overgekomen toen ze incheckte in het motel na het vermeende incident. Ze ging daarna nog eerst een snack halen in de McDonald's. Ze zou eerst ook geweigerd hebben om met de politie te praten.

Daar heeft de openbare aanklager wel een uitleg voor. Het slachtoffer aarzelde omdat de verdachte haar had gezegd dat hij deel uitmaakte van een prostitutienetwerk waarbij ook enkele politieagenten bij betrokken waren.

"Ik constateer dat het slachtoffer is teruggekeerd naar België en er dus geen reëel gevaar meer voor haar is" Rechter Greg Fisher

De verdachte mocht van rechter Greg Fisher eigenlijk vrijdag al onder strikte voorwaarden naar huis. Hij zou wel huisarrest krijgen tot aan het proces. "Ik constateer dat het slachtoffer is teruggekeerd naar België en er dus geen reëel gevaar meer voor haar is", aldus Fisher. De verdachte mocht uiteindelijk de gevangenis toch niet verlaten omdat het parket meteen in beroep ging.