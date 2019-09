“Ze heeft er de verkeerde uitgepikt”: kijk hoe grootmoeder (81) plots rollen omdraait tijdens overval KVE

22 september 2019

15u26

Bron: BBC, The Independent 0 Toen een vrouw dacht een snelle overval te kunnen plegen op een bejaarde dame in het Verenigd Koninkrijk, had ze verkeerd gedacht. De 81-jarige Doreen Jones verweerde zich kranig en gaf de dievegge een koekje van eigen deeg.

Een bewakingscamera maakte de spectaculaire beelden aan een bankautomaat in Blackheath (West Midlands) op 20 mei toen Doreen wat van haar pensioen wilde innen. Het BBC-programma Crime Watch gaf de video nu vrij om extra getuigen te vinden van de poging tot overval.

Een dievegge benaderde de tachtiger langs achter en wilde haar bankkaart en geld bemachtigen. Doreen was meteen op haar hoede. “Ik dacht: oh nee, jij gaat het geld niet stelen waar ik zo hard heb voor gewerkt’,” vertelde ze. “Ik nam snel mijn kaart terug vooraleer ik haar bij de kraag en haren vastgreep.” De dievegge was in snelheid gepakt en begon luid te schreeuwen. “Ik begreep niet waarom ze zo schreeuwde, als er iemand moest schreeuwen, dan was ik het wel”, meende Doreen.

“Ze had duidelijk verwacht een kwetsbaar iemand te treffen, maar ze had er de verkeerde Doreen uitgepikt”, besloot de kranige dame.

Toch was het een erg traumatische ervaring voor de gepensioneerde vrouw die al dertien jaar alleen leeft. Na de mislukte overval moest ze verzorging krijgen en sindsdien kreeg ze twee hartaanvallen. De dievegge die hier verantwoordelijk voor is, is nog steeds voortvluchtig. De politie roept getuigen nog steeds op om zich te melden.