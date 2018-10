“Ze heeft eindelijk beseft dat zìj de oorzaak is van de verkiezingsnederlagen” Angela Merkel (64) stopt in 2021 met politiek Sven Spoormakers

29 oktober 2018

16u59 0 Het begin van het einde is ingezet: Angela Merkel stapt in 2021, op het einde van haar vierde termijn als bondskanselier van Duitsland, uit de politiek. “Ze heeft eindelijk beseft dat zìj de oorzaak is van de afkalving van haar partij.”

Het was een totale verrassing, deze ochtend. Angela Merkel, sinds 2005 onafgebroken bondskanselier in Duitsland en sinds 2000 partijvoorzitter van de christendemocratische CDU, zet een stap terug: ze zal in december geen kandidaat zijn om zichzelf op te volgen als voorzitter van de CDU. Bondskanselier wil ze wel nog blijven tot het einde van haar vierde termijn, in 2021. Ze vertelde het op een inderhaast belegde persconferetie cool en zakelijk, maar hier en daar schoot haar stem een octaafje hoger wanneer de emotie het even over nam van de ratio. Stuurs bleef ze op het blad voor haar op de pupitter kijken. Slechts af en toe wierp ze een blik in de zaal vol flitsende fototoestellen. Ze was in haar speech streng voor zichzelf en haar regering, maar bleef gedecideerd: ze treedt niet onmiddellijk af als bondskanselier. Nog drie jaar loopt de termijn en die doet ze uit, zei ze.

