“Ze hebben me vandaag gezegd dat ik lelijk was. En met mijn tanden gelachen”: Rosalie (13) stapt uit leven na jaren van pesterijen en laat hartverscheurende brief achter Koen Van De Sype

09u23

Bron: Inside Edition, Daily Mail, Crime Watch Daily, CBS LA, ABC7 6 GoFundMe “Het spijt me dat je me zo moet vinden, mama. Het spijt me, mama en papa. Ik zie jullie graag.” Dat schreef de Amerikaanse Rosalie Avila (13) vorige week dinsdag in een afscheidsbrief aan haar ouders, voor ze een einde probeerde te maken aan haar leven. Twee jaar lang was ze onophoudelijk gepest. Haar ouders vertelden dat ze gisteravond de machines zouden uitschakelen die haar nog in leven hielden.

Charlene en Freddie Avila – de ouders van Rosalie – onthulden wat hun dochter in haar dagboek had geschreven, voor ze het aan de politie gaven. “Mijn dochter was een mooi mens, zowel langs binnen als langs buiten”, getuigen ze op crowdfundingsite GoFundMe, waar ze geld inzamelden om haar begrafenis te betalen. “Ze was lief, grappig en haar glimlach kon een kamer doen oplichten. Ze was verstandig en haalde altijd goede punten. Rosalie wilde advocaat worden, zodat ze de wereld beter kon maken.”

Ziekenhuis

Het was haar vader die haar vond. Ze werd nog in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar de dokters konden niets meer voor haar doen en ze werd hersendood verklaard. Haar ouders hebben nu besloten om de organen van Rosalie te doneren. En ze hopen dat de tragedie scholen wakker kan schudden. “Ik merkte de jongste maanden dat er iets mis was”, zegt Freddie. “Ze had overal haar dagboek bij met daarin de namen van de kinderen die haar pestten. Ze verminkte zichzelf ook.” (lees hieronder verder)

Facebook Een collage met foto's van Rosalie die haar mama op Facebook postte.

“Op een avond kwam ze thuis en vertelde ze me dat enkele kinderen haar gepest hadden met haar tanden”, gaat hij verder. “Ik zei dat ze een beugel had en dat ze zich geen zorgen hoefde te maken, want die zou er op een dag afgaan. En toen antwoordde ze: ‘ja, maar mijn tanden staan al recht en toch lachen ze me nog uit.’ In haar dagboek stond ook dat ze vond dat ze lelijk was en een loser.”

Pesters

“Ik heb alles gedaan wat ik kon doen als vader, maar ik kreeg geen enkele reactie. De pesters zitten nog altijd gewoon op school”, zegt hij. “Ze zijn er nog altijd, maar ik ben mijn dochter voor altijd kwijt.” (lees hieronder verder)

GoFundMe

Alsof dat nog niet erg genoeg was, hebben pesters zich nu ook tegen het gezin uit Californië gekeerd. De ouders van het meisje getuigden dat ze onder meer een bericht kregen op sociale media met foto’s van hun dochter naast een open graf met de vraag haar daarin te leggen. “Dat is harteloos”, snikt Charlene. “Je bent harteloos als je zoiets doet en je hebt geen mededogen.”

School

De school waar het meisje les volgde heeft in een mededeling gezegd dat ze rouwconsulenten heeft ingeschakeld om leerlingen en personeel te begeleiden. Over het specifieke dossier zelf heeft ze nog geen verklaring afgelegd. Volgens een tante van Rosalie – Sandra Zebaneh – was de school op de hoogte van de pesterijen en was het meisje daarvoor in therapie.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoord lijn of op de site zelfmoord1813.be

