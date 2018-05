"Ze hadden zo veel honger dat ze verf van de muur opaten": celstraf voor Amerikaans horrorkoppel dat hun kinderen opsloot en verwaarloosde TTR

08 mei 2018

08u00

Bron: Daily Mail 2 Een koppel uit de Amerikaanse staat Pennsylvania liet hun kinderen uithongeren. De politie trof in december 2016 de mishandelde kinderen aan in een gesloten kamer in het huis van het echtpaar . Gisteren verschenen Joshua Weynant (33) en Brandi Weynant (38) voor de rechtbank. Ze werden schuldig bevonden aan mishandeling, kindermisbruik en samenzwering.

De dertigers werden in december 2016 gearresteerd nadat de politie een telefoontje had gekregen van een anonieme beller. Die vertelde dat de ouders hun kinderen, die tussen de vier en zes jaar oud zijn, mishandelden en uithongerden. De politie ging onmiddellijk ter plekke en trof drie uitgehongerde kinderen aan in het huis van het koppel. “Ze hadden zo veel honger dat ze zelfs verf van de muur opaten”, aldus de agenten.

Volgens een dokter zouden de twee oudste kinderen gestorven zijn als de politie ze niet had gevonden. Ze wogen op dat moment nog amper dertien kilogram. “De kinderen zagen eruit alsof ze uit een concentratiekamp kwamen”, vertelde een arts nadat hij de jongen en de twee meisjes had onderzocht. Bovendien hadden ze luizen en waren ze bedekt met menselijke uitwerpselen. (Lees verder onder de foto.)

"Niet onze kinderen"

Sinds hun arrestatie gaf het koppel verwarrende verklaringen. Aanvankelijk vertelden Joshua en Brandi dat ze niet de biologische ouders waren van de kinderen, maar dat bleek een grove leugen. Meer dan een jaar na hun arrestatie, bekenden de ouders hun schuld. Ze hadden geen zin meer om voor hun drie kinderen te zorgen en beslisten hen op te sluiten, uit te hongeren en te wachten tot ze zouden sterven. Dat leek voor de ouders de enige uitweg. (Lees verder onder de foto.)

De buren hadden regelmatig contact met het koppel, maar niemand vermoedde dat ze hun kinderen mishandelden. Voor de buitenwereld leek het een gelukkig gezinnetje. Drie maanden voor de politie-inval postte moeder Brandi nog een foto van haar zoontje op Facebook. “Gelukkige verjaardag, mijn zoon. Ik zag hoe je opgroeide tot een kleine jongen met een eigen mening. Ik hou oneindig veel van je. Stop nu maar met groeien”, schreef de vrouw bij de foto.

Het koppel pleit schuldig voor mishandeling, kindermisbruik en samenzwering. De rechter sprak gisteren het vonnis uit: een celstraf van minimum 19 jaar voor Joshua Weynant. Zijn partner Brandi krijgt 18 jaar cel. De kinderen wonen intussen bij een pleeggezin, waar ze goed herstellen. Volgens de pleegouders zijn de kinderen opengebloeid.