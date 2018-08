“Ze had op z’n minst ontslag moeten nemen”: VN duiden Nobelprijswinnares aan als medeverantwoordelijke voor genocide in Myanmar Annick Wellens

30 augustus 2018

10u43

Bron: BBC News 0 Nobelprijswinnares voor de vrede in 1991 en medeverantwoordelijk voor een genocide in 2018. VN-Mensenrechtencommissaris wijst met de vinger naar Aung San Suu Kyi: “Ze deed helemaal niets om de genocide te voorkomen of te verhinderen.”

“Ze had nochtans de positie om iets te ondernemen. Ze had bijvoorbeeld ontslag kunnen nemen als Adviseur van de Staat van Myanmar”, maar dat deed de vrouw niet. De Nobelprijswinnares bleef functioneren als minister-president of hoofd van de regering terwijl het leger haat en verdeeldheid zaaide, etnische zuiveringen doorvoerde en de Rohingya opsloot, folterde en uitmoordde. De mensenrechtencommissaris Zeid Ra’ad al Hussein is dan ook erg kritisch voor Suu Kyi.

"Boeddhisten werden in het verleden ook onderworpen aan geweld"

Toen het geweld tegen de Rohingya in 2012 uitbrak en meer dan 100.000 personen ontheemd werden, probeerde Suu Kyi de internationale gemeenschap gerust te stellen en beloofde ze "zich te blijven inzetten voor mensenrechten en democratische waarden". Alsof het iets goedmaakt, voegde ze er wel aan toe dat boeddhisten ooit hetzelfde meemaakten als de Moslimminderheid in haar land nu moet verduren: “Moslims zijn nu het doelwit, maar de boeddhisten werden in het verleden ook vaak onderworpen aan geweld.”

Bovendien bleef de vrouw het geweld relativeren, zelfs wanneer de internationale gemeenschap de alarmklok luidde. In 2017, tijdens het hoogtepunt van de crisis, zei ze nog: “Ik denk niet dat er in mijn land etnische zuiveringen plaatsvinden, ik vind ‘etnische zuivering’ een te sterke uitdrukking om te verklaren wat er hier gebeurt.” Suu Kyi had dan wel geen controle over de daden van het Myanmarese leger, ze had wel ontslag kunnen nemen. In plaats daarvan ontkende ze hardnekkig wat er gaande was.

Nobelprijs mag ze houden

Aung San Suu Kyi won in 1991 de Nobelprijs voor vrede voor haar oppositie tegen de militaire dictatuur. Ze bracht daarvoor zestien jaar onder ‘huisarrest’ door en ging meermaals in hongerstaking. Na de recente ontwikkelingen in het land willen critici dat haar Nobelprijs wordt teruggevorderd, maar dat is niet mogelijk volgens het Nobelprijscomité.