“Ze had gewoon het geld van dakloze man kunnen aannemen en zich bekommeren om volgende klant. Maar dat deed ze niet en ze heeft me zo veel geleerd” Karen Van Eyken

11 april 2019

13u11

Bron: Fox News 0 Robert Gooch uit de Amerikaanse staat Mississippi stond maandag in de rij te wachten van een filiaal van fastfoodketen Chick-fil-A toen hij een menselijk gebaar aanschouwde dat zijn dag helemaal goedmaakte.

“Vandaag ging ik voor de lunch naar Chick-fil-A en stond in de rij te wachten”, zo doet Gooch zijn verhaal. “Ik was mijn mails aan het checken tot ik een man het volgende hoorde vragen aan de medewerkster : ‘Ik zou iets willen kopen, maar ik heb slechts 5 dollar’.”

Gooch keek op van zijn smartphone en zag een sjofel geklede klant staan met een briefje van 5 dollar (omgerekend 4,4 euro) in zijn hand. Maar de dakloze moest al snel vaststellen dat hij met zijn weinige geld niet ver zou komen.

“De jongedame van Chick-fil-A begon enkele suggesties te doen om hem te helpen en de man bestelde”, aldus Gooch. “Toen ze aan hem vroeg wat hij wenste te drinken, twijfelde hij.”

Het was toen dat de medewerkster een gebaar stelde dat het hart van Gooch een vreugdesprong deed maken. “Je moet er niet mee inzitten”, zei ze. “Ik trakteer jouw ontbijt.”

Foto

De Amerikaan die getuige was van het hartverwarmende tafereel, nam een foto van de jongedame en deelde het inspirerende verhaal op Facebook. En daar had hij tal van redenen voor. “Het zou zo makkelijk geweest zijn voor de medewerkster om zich om te draaien en de manager van het filiaal om hulp te vragen, maar dat deed ze niet. Ze kon de dakloze man ook gewoon het water geschonken hebben en zijn briefje van 5 dollar aangenomen hebben om daarna over te gaan naar de volgende klant. Maar ook dat deed ze niet. Ze schonk de maaltijd geheel uit eigen zak.”

Gooch van zijn kant heeft veel ervaring met klantenservice en onderging naar eigen zeggen de beste trainingen die er op dat vlak bestaan. En toch kreeg hij de ultieme les van een meisje genaamd Karina in een Chick-fil-A in Jackson. “In een klantengesprek van drie minuten heeft ze me op de best mogelijke manier geleerd hoe belangrijk nederigheid is en de zorg voor klanten.”

“Het zijn niet alleen de nuggets die dit filiaal tot een succes maken, maar wel medewerkers zoals Karina”, besloot Gooch.