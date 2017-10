"Ze had geen hartslag, ze ademde niet en haar ogen waren teruggerold": brandweerman haalt verdronken meisje (4) toch nog terug Koen Van De Sype

Bron: Daily Voice 0 Twitter Het leek een verloren zaak toen de Zuid-Afrikaanse brandweerman Craig de Lange (45) op het zwembad toeliep. Even voordien had zijn nichtje in paniek om hulp geroepen, nadat een meisje (4) uit het water was gehaald dat niet meer reageerde. Maar toch begon De Lange aan de reanimatie.

De Lange was met vakantie in het Goudini Spa Holiday Resort in Rawsonville. Hij vierde er samen met zijn familie de 40ste verjaardag van zijn broer. Ook het meisje en haar ouders waren er te gast.



"Anika was zaterdagmorgen naar het zwembad getrokken met haar oudere zussen toen het noodlot toesloeg", doet de vader van het slachtoffertje - Ebrahim Kara (34) - het verhaal. "Ze droeg normaal gezien opblaasbare bandjes rond haar armen, zodat ze bleef drijven, maar onze buur had die uitgedaan toen ze bij hem was langsgegaan om tv te kijken en chips te eten. Toen ze even later haar zussen in het zwembad zag, trok ze zelf de bandjes weer aan en sprong ze in het diepe."

Het was ook de buurman die haar vond, toen ze levenloos op de bodem dreef. "Hij was in het zwembad gegaan en voelde opeens iets langs zijn been strijken", aldus Kara. "Hij zag dat het Anika was en haalde haar meteen boven. Ze had de bandjes verkeerd aan. We weten niet hoe lang ze daar al ronddreef." (lees hieronder verder)

De Lange - die al 13 jaar brandweerman is bij het Ottery Fire Station - stond op het punt om naar de winkel te gaan, toen hij zijn nichtje om hulp hoorde gillen. Hij snelde onmiddellijk naar haar toe en zag het levenloze meisje liggen. "Ze had geen hartslag, ze ademde niet en haar ogen waren teruggerold", vertelt hij. Meteen begon hij te reanimeren. "Tien minuten lang probeerde ik haar terug te halen. En plots kwam ze bij. Ik draaide haar op haar zij en er kwam een golf water uit haar mond."



Omdat de dichtstbijzijnde spoedafdeling op 18 kilometer lag, was het even wachten op de hulpdiensten. Het meisje ging daarna naar het Worcester State Hospital. "De dokters vertelden ons dat Anika dood was toen Craig met de reanimatie begon. Hij heeft niet alleen haar leven gered, maar ook voorkomen dat ze zware hersenbeschadiging opliep", aldus de vader. (lees hieronder verder)

De volgende dag mocht het meisje alweer naar huis. Ze vroeg meteen om haar redder te mogen zien. "Craig gaf haar een roze teddybeer, die ze naar hem noemde", lacht Kara. "Een trauma heeft ze er niet aan overgehouden, want voor we het wisten was ze alweer aan het zwemmen."



De Lange zelf blijft bescheiden onder zijn redding. "Ik ben geen held. Ik ben alleen maar een gewone man die iets bijzonders gedaan heeft", zegt hij nog.