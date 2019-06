“Ze gaven hun schuld toe”, Donald Trump en de Central Park Five Trump weigert nog steeds onschuld CP5 te aanvaarden SDA

19 juni 2019

17u50 0 “Breng de doodstraf terug.” Met die boodschap stond Donald Trump in 1989 in alle kranten in New York. De aanleiding was de zaak rond de Central Park Five. Een jogster werd brutaal verkracht in Central Park, vijf zwarte en Mexicaanse jongeren werden aangehouden en veroordeeld, maar Trump wilde de vijf dood. Vele jaren later werd de echte dader aangehouden en de Central Park Five vrijgesproken, maar Trump weigert te geloven dat de mannen onschuldig zijn, zo bleek uit een interview vlak voor zijn campagnestart van deze week.

When They See Us

Het is de nieuwe Netflix-reeks ‘When They See Us’ die de Central Park Five plots weer onder de aandacht brengt. De serie volgt hoe de vijf jongeren hun onschuld proberen uit te schreeuwen maar tevergeefs onterecht in de gevangenis belanden. Er zitten ook fragmenten van Trump in de reeks verwerkt waar hij pleit voor harde straffen.

Het zijn die beelden die een journaliste inspireerde om deze week de vraag te stellen aan Trump of hij zich niet moet excuseren voor de advertenties en uitspraken. Trump blijft voet bij stuk houden: “Ze gaven hun schuld toe”, zegt hij. De burgemeester van New York reageerde fel op die uitspraken en noemde Trump op Twitter een racist.