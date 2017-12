"Ze gaan met hun jeans in het water en bedreigen medewerkers": zwemdag voor vrouwen loopt uit de hand KVE

Elke vrijdag vanaf 17 uur zijn enkel vrouwen toegelaten in een stedelijk zwembad in de Duitse stad Hannover. Dat loopt echter niet van een leien dakje, zo blijkt uit de onthullingen van een lokale krant. Moslima's nemen het niet zo nauw met de hygiëneregels en dat bezorgt lokale politici kopzorgen.

Vrouwen duiken in hun gewone kledij het zwembad in, picknicken langs het water, verven hun haar in het zwembad en laten veel afval achter. Medewerkers van het 'Vahrenwalder Bades' die op het huisreglement wijzen, worden bedreigd.

"Ja, het gaat vooral om moslima's", verklaarde Ulrike Serbent, woordvoerster van de stad Hannover, aan de gerenommeerde Duitse krant Die Welt.

"Eigenlijk was het niet de bedoeling dat dit in de openbaarheid zou komen", zei ze. De problemen werden vertrouwelijk behandeld. Toch wist de lokale krant Hannoverschen Allgemeinen Zeitung de hand te leggen op het probleemdossier.

"Men wilde in geen geval bepaalde groepen gaan viseren en daarom hebben we de feiten niet openbaar gemaakt", legde Serbent uit. "We wilden vermijden dat er een xenofobe teneur zou ontstaan. De vrouwen zijn afkomstig uit een andere cultuur en zien dat zwemuurtje eerder als een samenkomst met andere vrouwen. Wij denken na over gepaste maatregelen", zei ze. "In het zwembad komen ook honderden vrouwen die wel gewoon komen zwemmen zoals het hoort."

Volgens de Hannoverschen Allgemeinen Zeitung wil de stad een bewakingsdienst in de buurt van de kassa's posteren. De vrouwendag moet in elk geval blijven plaatsvinden, meent de stad. Volgens de lokale krant zijn er al sinds 2005 problemen met vrouwen die in gewone kledij willen baden.