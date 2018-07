"Ze dreigden zelfs politie te verwittigen": jongen uit vliegtuig gezet omdat hij epilepsie heeft Sven Van Malderen

28 juli 2018

13u08

Bron: The Guardian 3 Een Britse journaliste is niet te spreken over de boertige manier waarop ze vorige woensdag door vliegtuigmaatschappij Emirates behandeld werd. Isabelle Kumar had normaal gezien met haar gezin vanuit Dubai moeten terugkeren naar Frankrijk. Haar zoon bleek echter plots niet meer welkom op de vlucht omdat hij epilepsie heeft. Er zat niets anders op dan het toestel te verlaten, en dat terwijl Eli (17) wel degelijk een medisch attest had om te vliegen.

Kumar woont in Lyon en werkt voor nieuwszender Euronews. Samen met haar echtgenoot, Eli en een tienjarige tweeling had ze al een hele weg afgelegd: vanuit Nieuw-Zeeland, via Australië tot in Dubai. De laatste vlucht zou hen opnieuw thuisbrengen, maar daar liep het dus fout.

"Nochtans had ik op voorhand gebeld naar de maatschappij: ze wisten dat er iemand op komst was die speciale zorg nodig had. Een lege stoel naast hem is bijvoorbeeld handig voor het geval dat hij een aanval zou krijgen. Toen ik aan de bemanning vroeg of dat mogelijk was, wilden ze het medisch attest zien."

Thanks @emirates for removing our family from your flight. Our son has epilepsy: we had told you, just come 14 hr from Melbourne, got his doctor on the phone & medical clearance while still on board. He has #autism & severe learning difficulties - v traumatic. pic.twitter.com/1JXw9A4EYM Isabelle Kumar(@ Isabelle_kumar) link

"Eli beet in zijn arm"

"Dat kon ik niet meteen terugvinden. Ik belde naar zijn dokter, gelukkig kon zij dat document doormailen. Ze wilde zelfs met de stewardessen praten als het nodig was, maar dat hoefde niet. Sterker nog: ze kéken niet eens naar dat papier, het interesseerde hen niet wat Eli nodig had. Ze zeiden enkel dat ik dat attest al aan het personeel in de luchthaven had moeten tonen. Straf, want we hadden de kwestie daar wel degelijk besproken."

"Maar we moesten dus het vliegtuig verlaten, anders zou de politie gebeld worden. De kinderen waren aan het huilen. Eli beet in zijn arm, dat is zijn manier om met stress om te gaan. Buiten stond een medisch team te wachten. Ze dachten dat hij dringend behandeld moest worden, maar dat was dus niet het geval. Van hen mochten we opnieuw aan boord gaan, ze snapten geen sikkepit van die beslissing. Maar dat ging dus niet meer. Het gebrek aan medeleven vond ik schokkend."

7 hours after we were meant to get on your flight @emirates and still waiting... we thought you had a solution? Where is it? Now please... pic.twitter.com/tBPZbcoxBM Isabelle Kumar(@ Isabelle_kumar) link

"Pas correct behandeld na heisa op Twitter"

Eli lijdt ook nog aan autisme en heeft de nodige leerproblemen. "Reizen met een kind dat zo'n aandoening heeft, is al een hele opgave op zich. Alles moet op voorhand strikt gepland worden. Hij is kapot van de hele onderneming en snapt niet wat er aan de hand was."

In de luchthaven bleef de familie naar eigen zeggen stiefmoederlijk behandeld worden. Een manager van de klantendienst raadde hen aan naar Wenen te vliegen, uiteindelijk kozen ze voor Genève. "We bleven verweesd achter en moesten in eerste instantie zelf een hotel zien te regelen. Pas toen er op Twitter heisa begon te ontstaan, begonnen ze ons correct te behandelen."

Here we go again @Emirates hope the airline staff not prone to inhumane discrimination this time. pic.twitter.com/u1XiEn7tYL Isabelle Kumar(@ Isabelle_kumar) link

"We gaan twee keer nadenken"

In Zwitserland kreeg Eli een epilepsieaanval. "Allicht een gevolg van de vermoeidheid, gelukkig weten we intussen wel al hoe we dat moeten opvangen."

Vandaar bracht een wagen van Emirates hen naar Lyon. Prijskaartje: 640 euro, te betalen via kredietkaart. "Het bedrijf beloofde ons die kosten terug te betalen, maar weigerde daar iets van op papier te zetten. Tot overmaat van ramp bleken ook nog eens twee koffers spoorloos."

De hele onderneming heeft hen gedesillusioneerd achtergelaten. "We hebben al verschillende keren met Emirates gereisd, maar nu gaan we toch twee keer nadenken. Het is allemaal zo moeilijk verlopen."

We are off ! pic.twitter.com/VnHQAa9AOI Isabelle Kumar(@ Isabelle_kumar) link

"Train je personeel"

Simon Wigglesworth is de baas van Epilepsy Action, een organisatie die informatie en handige tips levert omtrent epilepsie. Hij vindt het verhaal zorgwekkend. "Epilepsie is op zich al lastig genoeg. Als dit er nog eens allemaal bijkomt... We roepen luchtvaartmaatschappijen op om hun personeel te trainen, zodat ze weten wat ze moeten doen in geval van een aanval."

Een woordvoerder van Emirates bood excuses aan voor al het ongemak. "Zulke situaties zijn altijd lastig voor ons personeel, de veiligheid van de andere passagiers telt immers ook mee. We hebben hen een hotel aangeboden en hun vlucht herboekt."