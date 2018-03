"Ze deden mijn hart breken": verpleegster adopteert zwaar mishandelde tweelingzusjes HR

08 maart 2018

09u11

Bron: USA Today, CBS 47, Inside Edition 484 Verpleegster Jess Hamm (30) droomde altijd al van een gezin. Maar de manier waarop het tot stand kwam, had ze nooit kunnen voorspellen. "Ik moet huilen als ik er aan terugdenk", zegt de vrouw uit Florida.

De tweelingzusjes Caroline en Delilah werden in maart 2017 opgenomen in het Wolfson Children's Hospital in Jacksonville. Tijdens een van haar shiften op intensive care kwam verpleegster Jess in contact met Delilah. Het meisje was toen 1 jaar oud en woog slechts vijf kilo. "Delilah had een schedelfractuur en verschillende andere breuken", vertelt Jess. "En ze was zwaar ondervoed. Het was echt vel over been. Ik moet bijna huilen als er aan terugdenk.”

Het meisje was er erg aan toe. Toch was Jess er helemaal weg van, en droomde ervan om haar een betere thuis en toekomst te geven. "Hoewel ze zwaar toegetakeld was, bleef Delilah de hele tijd mijn vinger vasthouden. Ik dacht toen al: ik ga dit kind mee naar huis nemen." Jess nam contact op met de bevoegde diensten, en kwam zo te weten dat Delilah ook nog een zusje had: Caroline. Ook zij verbleef in het ziekenhuis. "Ze deden mijn hart breken", vervolgt Jess. Het was toen nog niet duidelijk of de meisjes blijvende schade zou overhouden aan de mishandeling, en of ze misschien ontwikkelingsachterstand hadden opgelopen.

Nu, één jaar later, is het veel beter gesteld met de tweelingzusjes. Ze groeien momenteel op in een liefdevol gezin, lezen samen met hun nieuwe mama boekjes en zingen liedjes. Er staat binnenkort zelfs een uitstapje naar Disneyworld op het programma. “Het zijn twee totaal verschillende kinderen", zegt Jess. "Als je ze nu bekijkt, kan je je totaal niet meer voorstellen hoe ze er een jaar geleden uitzagen." Door haar bijzondere verhaal te delen, hoopt Jess anderen te inspireren. "Dat ze meer gaan openstaan voor adoptie."