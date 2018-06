"Ze dachten dat Trump zou arriveren en overal bommen zou beginnen gooien": president klopt zich op de borst in Noord-Koreaanse kwestie ADN

15 juni 2018

17u46

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft naar eigen zeggen de nucleaire kwestie met Noord-Korea "zo goed als opgelost". De wereldleider sprak van een "rechtstreekse communicatielijn" met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, met wie hij "zeer goed kon opschieten". Meer nog, volgens Trump was er tussen hen beiden "een goede chemie".

Pres. Trump says he has "a good relationship with Kim Jong Un...I can now call him."



"People are shocked...they thought Trump was going to get in, he was going to start throwing bombs all over the place. It's actually the opposite." https://t.co/HuFC4Li8pT pic.twitter.com/FPY0D6GS2p ABC News(@ ABC) link

"Ik heb het probleem opgelost, het probleem is zo goed als opgelost", klopte hij zich op de borst in het bijzijn van enkele journalisten in het Witte Huis. "Ik heb hem (Kim Jong-un, nvdr) een rechtstreeks nummer gegeven waarop hij mij kan bellen met eender welk probleem en ik kan hem bellen, we staan in contact. Dat is een goede zaak", luidde het.

"Sterke leider"

In een geïmproviseerd interview aan de populaire ontbijtshow Fox&Friends, vlak voor het Witte Huis, ging de president nog iets verder en noemde hij de Noord-Koreaanse dictator het "sterke hoofd" van een land. "Dat niemand iets anders denkt. Hij spreekt en zijn mensen gaan aandachtig rechtop zitten. Ik zou willen dat mijn mensen hetzelfde deden", sprak Trump. Of Trump met "zijn mensen" en "mijn mensen" refereerde aan de respectievelijke medewerkers van beide leiders of aan het Noord-Koreaanse en Amerikaanse volk is niet duidelijk.

Toen hij nadien door een reporter van een ander medium op de korrel werd genomen wegens die uitspraak, antwoordde hij misnoegd dat hij maar een grapje maakte en verweet hij de journalist geen sarcasme te verstaan.

Kim Jong un- is een sterke leider. Hij spreekt en zijn mensen gaan aandachtig rechtop zitten. Ik zou willen dat mijn mensen hetzelfde deden.

Mensenrechtenschendingen

Een andere journalist wilde weten hoe de lofbetuigingen aan het adres van het regime in Pyongyang te rijmen vallen met de mensenrechtenschendingen waaraan Noord-Korea zich schuldig maakt. Een ogenschijnlijk geïrriteerde Trump verklaarde daarop aan de reporter dat hij zo wilde voorkomen dat een nucleair wapen hem of zijn gezin zou vernietigen.

"Toen ik begon dachten alle mensen dat we nu waarschijnlijk Noord-Korea de oorlog zouden verklaren", ze dachten dat "Trump zou arriveren en overal bommen zou beginnen gooien. Maar het tegenovergestelde is waar (...). We bouwen een zodanig machtig leger uit dat niemand nog problemen met ons zal zoeken. Maar weten jullie wat, ik hoop het nooit te moeten gebruiken", zei hij.

President Trump says he has defended North Korean leader Kim Jong Un's human rights record because "I don't want to see a nuclear weapon destroy you and your family" https://t.co/R5LheDeoKg pic.twitter.com/sgZPeFIzkP CNN(@ CNN) link

Sneer naar Obama

De president maakte voorts van de gelegenheid gebruik om zijn voorganger, Barack Obama, nogmaals een veeg uit de pan te geven, want die zou volgens hem wel op het punt hebben gestaan om een oorlog te starten tegen Noord-Korea.

Trump heeft er overigens een drukke ochtend opzitten. Niet alleen liet hij zijn licht schijnen over de Noord-Koreaanse nucleaire kwestie, hij gaf eerder in een twitterreactie op het slotrapport van inspecteur-generaal Michael Horowitz ook zijn ongezouten mening over voormalig FBI-directeur James Comey, die hij "de slechtste FBI-directeur uit de geschiedenis" noemde.

Op de persbijeenkomst voor het Witte Huis deed hij dat nog eens dunnetjes over. Volgens de president is het onderzoek van de bijzondere FBI-onderzoeker Robert Mueller naar geheime verkiezingsafspraken tussen Trumps campagneteam en Rusland "volledig in diskrediet" gebracht. "Het probleem met het onderzoek van Mueller is dat er bij iedereen sprake is van belangenconflicten", zei hij.