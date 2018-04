"Ze beschermen liever een monster dan burgers": Rusland blokkeert nieuw onderzoek naar chemische wapens in Syrië SVM

10 april 2018

22u07

Rusland heeft in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties haar veto gesteld tegen een nieuw onderzoek naar het gebruik van chemische wapens in Syrië. Twaalf lidstaten stemden voor, Bolivia en Rusland stemden tegen.

Om de ontwerpresolutie van de Verenigde Staten goed te keuren, waren er minstens negen ja-stemmen (op de vijftien) nodig. Die kwamen er dus, maar Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië konden nog altijd hun veto stellen. In het geval van Moskou is dat effectief gebeurd.

De Amerikaanse tekst stelde voor dat een onafhankelijk onderzoeksmechanisme gedurende één jaar de zaak zou onderzoeken. Het gaat om het twaalfde veto van Rusland tegen een VN-resolutie over Syrië sinds het begin van de oorlog.

Ook tegenvoorstel verworpen

Even later werd ook het tegenvoorstel van Rusland verworpen. De Verenigde Staten moesten zelfs hun veto niet gebruiken aangezien de tekst niet de benodigde meerderheid haalde. Er waren zes stemmen voor en zeven stemmen tegen, met twee onthoudingen. Volgens de ontwerpresolutie in kwestie mocht er een onderzoek naar het gebruik van chemische wapens in Syrië komen. Maar de Veiligheidsraad zou de resultaten ervan altijd kunnen begraven hebben.

Volgens Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadrice bij de VN, was er "niets onafhankelijks" aan het mechanisme dat Rusland voorstelt. "Die resolutie geeft Rusland zelf de mogelijkheid om onderzoekers aan te stellen", zegt ze. De tekst van Moskou heeft volgens haar enkel als doel om het regime van de Syrische president Bashar al-Assad te beschermen.

Dat Rusland zijn veto gebruikte om het onderzoek tegen te houden, kon er bij Haley niet in. "Het zal in de geschiedenis worden opgenomen dat Rusland vandaag verkoos een monster te beschermen boven de levens van het Syrische volk."