'Zaterdagmoeders van Istanboel' willen ondanks verbod blijven demonstreren Redactie

27 augustus 2018

20u37

Bron: dpa 1 Na de gewelddadige ontbinding van een vreedzame manifestatie van de 'Zaterdagmoeders' in de Turkse grootstad Istanboel hebben de vrouwen tijdens een persconferentie aangekondigd dat ze hun demonstraties willen voortzetten.

De politie had zaterdag op bijzonder brutale wijze met traangas en rubberen kogels de bijeenkomst van deels bejaarde vrouwen, hun familieleden en aanhangers uit elkaar gejaagd. De demonstratie vond plaats op de brede Istiklallaan, de belangrijkste en bekendste winkelboulevard van de metropool. Honderden klanten en voorbijgangers vluchtten hoestend de winkels binnen.

De Zaterdagmoeders demonstreren sinds 1995 elke zaterdag op het Galatasaray-plein. Ze eisen gerechtigheid voor de in de jaren tachtig en negentig ontvoerde en verdwenen mensen, vooral uit de Koerdische gebieden in het zuidoosten van Turkije. De Zaterdagmoeders beschuldigen de staat ervan dat ze de daders tot op vandaag geen verantwoording hebben laten afleggen. Bovendien hebben toenmalige machthebbers ook zelf mensen laten verdwijnen.

De sit-in van zaterdag was het 700ste protest van de vreedzame beweging. De autoriteiten van de wijk Beyoglu hadden hen daarvoor geen toelating gegeven wegens vermeende terroristische connecties.

Een deelneemster aan de persconferentie, die al 38 jaar op een vermist familielid wacht, werd door de krant Cumhuriyet geciteerd: "We hebben geen kanonnen, geweren of wapens. We maken aanspraak op onze rechten. We willen gerechtigheid". Een deelnemer, wiens broer 32 jaar geleden verdween, zei: "We putten er moed uit dat we in ons recht zijn. Daarom zullen ze ons niet van de pleinen kunnen weghouden om te demonstreren".

Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu rechtvaardigde het optreden van de veiligheidstroepen met het argument dat de moeders door "de terreurorganisatie" worden uitgebuit. Hij doelt daarmee op de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK, die in Turkije, de EU en de VS wordt beschouwd als een terreurorganisatie en volgens Soylu de moederbeweging steunt om "het terrorisme te legitimeren".