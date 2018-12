“Zagen jullie het woord ‘doodgeboren’ niet?”: vrouw schrijft emotionele open brief over online reclame KVDS

14 december 2018

21u41

Bron: Twitter 0 Een journaliste van de Amerikaanse krant The Washington Post heeft op Twitter een emotionele open brief gepost aan socialemediabedrijven over hun online reclame. Gillian Brockell raakte haar baby kwijt tijdens de zwangerschap en terwijl ze daarover rouwde, werd ze op Facebook, Twitter en Instagram bedolven onder de advertenties voor kersverse mama’s en baby’s. Het brak haar hart een tweede keer.

“Ik weet dat jullie wisten dat ik zwanger was”, schrijft ze. “Dat is mijn eigen schuld. Ik kon gewoon niet weerstaan aan die hashtags op Instagram - #30wekenzwanger, #babybuikje. En, hoe kon ik zo dom zijn, ik klikte zelfs een of twee keer op de advertenties voor zwangerschapskleding die ik op Facebook zag passeren. Wat kan ik zeggen, ik ben jullie ideale ‘betrokken’ gebruiker.”

Babyshower

“Jullie zagen zeker en vast de posts waarin ik mijn vriendinnen bedankte omdat ze naar mijn babyshower kwamen en mijn schoonzus die speciaal uit Arizona kwam en me tagde in haar foto’s. Jullie zagen me waarschijnlijk ‘babyveilige verf voor de wieg’ googelen en ik wed dat Amazon.com jullie de datum wist te vertellen wanneer ik uitgerekend was, 24 januari, omdat ik bij hen mijn geboortelijst maakte.”





“Maar zagen jullie me ook niet ‘Braxton Hicks (valse weeën, red.) vs. te vroeg bevallen’ en ‘baby beweegt niet’ googelen?”, gaat ze verder. “Zagen jullie niet dat ik drie dagen niet actief was op sociale media, wat vreemd is voor een intensieve gebruiker zoals ik? En dan de post met woorden erin zoals ‘ontroostbaar’, ‘probleem’ en ‘doodgeboren’ en de 200 huilende emoji’s van mijn vrienden? Is dat ook niet iets wat jullie in de gaten kunnen houden?”

“En laat me jullie vertellen hoe sociale media zijn als je eindelijk thuiskomt uit het ziekenhuis met de leegste armen ter wereld, nadat jij en je man dagenlang hebben liggen huilen in bed, en je je smartphone neemt voor een paar minuutjes verstrooiing, voor de volgende huilbui begint. Het is exact en op een verpletterende manier hetzelfde als het zou zijn als je baby nog leefde.”

Algoritme

Daarop klikte de vrouw op ‘ik wil deze advertentie niet zien’ en beantwoordde ze zelfs de vraag ‘waarom?’ met ‘het is niet relevant voor me’. “Weet je wat jullie algoritme toen besloot? Het besloot dat ik bevallen was, ging ervan uit dat alles goed was gegaan en overspoelde me met reclame voor de beste bh’s om borstvoeding te geven (ik heb nu koolbladeren op mijn borsten omdat dit volgens de medische wetenschap het beste is wat je kan doen om je melkproductie af te remmen), dvd’s om je baby te doen slapen (ik zou er alles voor over hebben om hem ooit te hebben horen wenen) en de beste kinderwagens die met je baby meegroeien (mijn kind zal voor altijd 1,84 kilogram wegen).” (lees hieronder verder)

Ze smeekt dan ook techbedrijven om hun algoritmes aan te passen. “Als jullie algoritmes slim genoeg zijn om te beseffen dat ik zwanger was of bevallen ben, dan moeten ze zeker slim genoeg zijn om zich te realiseren dat mijn baby dood is en de advertenties aanpassen of zelfs weglaten.”

Duizenden Twitteraars die het bericht lazen, drukten hun medeleven uit en staken de vrouw een hart onder de riem. Drie dagen later kreeg de post al meer dan 65.000 likes en ruim 27.000 retweets.

Verontschuldigingen

Ook Rob Goldman – de VP Advertising van Facebook – las hem en hij bood zijn verontschuldigingen aan. “We hebben een setting die reclame kan blokkeren over onderwerpen die gebruikers pijnlijk vinden”, twitterde hij. “Ze staat nog niet op punt, maar weet dat we eraan werken.” (lees hieronder verder)

An open letter to @Facebook, @Twitter, @Instagram and @Experian regarding algorithms and my son's birth: pic.twitter.com/o8SuLMuLNv Gillian Brockell(@ gbrockell) link

Brockell vertelt dat ze van die setting gehoord had en dat ze die had proberen te vinden, maar dat het niet gelukt was. “Iedereen die ooit de waas, de paniek en de verwarring van verdriet ervoer, zal begrijpen waarom”, zegt ze nog.

Overspoeld

Ze bleek trouwens niet de enige te zijn die geconfronteerd was met die onaangename ervaring. “Ik ben overspoeld met persoonlijke berichten van anderen die ook een kindje verloren en die hetzelfde hadden meegemaakt als ik.”

Voor wie graag advertenties over ouderschap uitzet op Facebook: je vindt ze onder Settings > Ads > Hide ad topics > Parenting. Je kan er ook advertenties rond alcohol en huisdieren uitschakelen.