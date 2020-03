‘You’ll Never Walk Alone’: radiostations over heel Europa steken vrijdag om 8.45 uur hart onder de riem SVM

18 maart 2020

12u29

Bron: Belga 16 Meerdere radiostations in Europa, ook in België, zullen vrijdag om 08.45 uur ‘You’ll Never Walk Alone’ van Gerry and the Pacemakers draaien om iedereen die met het nieuwe coronavirus te maken krijgt te laten weten er niet alleen voor te staan. Dat staat op meerdere Facebookpagina's van radiomakers te lezen.

Het idee komt van een DJ van de Nederlandse zender 3FM, Sander Hoogendoorn. Snel sloten tientallen radiostations zich bij het initiatief aan.

Het liedje is trouwens bekend als het clublied van de Engelse voetbalploeg Liverpool en is ook te horen in de song ‘Fearless’ van Pink Floyd.

