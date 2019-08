#YesWeShort: Marokkaanse vrouwen op straat uit solidariteit met Belgische vrijwilligsters HR

13 augustus 2019

07u49

Bron: Morocco World News, TV5Monde, Hespress 6 In de Marokkaanse stad Casablanca zijn tientallen vrouwen (en mannen) op straat gekomen uit solidariteit met de Belgische vrijwilligsters van vzw Bouworde die vorige week met ‘onthoofding’ werden bedreigd. “We willen een signaal sturen aan de obscurantisten die ons extreem gedachtengoed willen opleggen en die het imago van ons land vernietigen”, zeggen de organisatoren van de mars, die de naam ‘Yes, We Short’ kreeg.

De mars vond zaterdag plaats in Casablanca, op zo’n 500 kilometer van Taroudant, waar de Belgische vrijwilligsters aan de slag waren. Na een oproep op sociale media stapte een groep met vooral veel vrouwen zaterdag op uit solidariteit met de vrijwilligsters van vzw Bouworde. “Wij willen duidelijk maken dat iedereen een vrije keuze heeft”, vertelt Latifa Machtali aan TV5Monde. “Of je nu een boerka draagt, een djellaba of een short, iedereen is vrij om zelf te kiezen.”

Bloemen

Media spreken van enkele tientallen tot een honderdtal deelnemers. De organisatie riep ook op om bij de hashtag #yesweshort steun uit te spreken voor het event, én om uit dankbaarheid voor de vrijwilligsters bloemen te laten leveren op het adres van vzw Bouworde in Leuven. Naast de mars ontstonden er met ‘tous en short’ en ‘S(h)ortons les!’ ook online petities als reactie op het incident.

De opschudding was vorige week ontstaan nadat een man op Facebook had opgeroepen tot onthoofding van enkele Belgische vrijwilligers in Marokko. De jonge vrouwen van Bouworde vzw hadden een filmpje gedeeld van hun werk op een werf, waarin ze onder een stralende zon in korte broek te zien zijn.

De man die het haatbericht had verspreid, is een 26-jarige leraar uit het noorden van Marokko. Hij werd gearresteerd en zal vervolgd worden voor “het aanzetten tot terroristische daden”.

Vzw Bouworde besliste na de doodsbedreigingen, en na overleg met de Belgische ambassade in Rabat om voorlopig geen vrijwilligers meer te laten vertrekken naar Marokko. Ongeveer tachtig jonge vrijwilligers zagen door dat besluit hun reisplannen in het water vallen.