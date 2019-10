‘Yeah but no but…’: Britse kranten cynisch na nieuwe brexitnederlaag van Boris Johnson Redactie

Bron: AD.nl 4 Met een typisch Brits gevoel voor humor hebben de Britse ochtendkranten gereageerd op de nederlaag van premier Boris Johnson, gisteravond in het Lagerhuis. Dat stemde Johnsons tijdschema voor brexitwetgeving weg, waarmee een scheiding met deal op 31 oktober nu onhaalbaar lijkt.

“Johnson's Halloween brexit in duigen”, kopt de krant I nog vrij bescheiden. The Mirror klinkt scherper met: “De brexit-horror van de premier”. The Telegraph kopt in de overtreffende trap: “Brexit bevindt zich in het vagevuur". De digitale uitgave van The Independent schrijft droogjes: “Einde van de halsbrekende brexit”.

Met “Vertrouw op deze groep om van triomf een ramp te maken” maakt de Daily Mail de brexit-onderhandelingen van premier Johnson op sarcastische wijze tot een lachertje. De Daily Express reageert op soortgelijke wijze. “Historische deal ... maar Kamerleden bederven het met nog meer getalm”. Het eerste verwijst naar de ruime meerderheid die gisteravond voor de door Johnson voorgestelde brexitwetgeving stemde.

De Britse tabloid The Sun refereert met de kop ‘Yeah but no but…” naar de slagzin van Vicky Pollard uit de komische Britse serie Little Britain. De krant doelt natuurlijk op de brexitwetgeving van Johnson die eindelijk werd goedgekeurd, waarna de parlementsleden tegen het vooropgestelde tijdschema van de premier stemden.

Het was weliswaar een symbolische beslissing, omdat de wet in de volgende fase nog ingrijpend kan worden aangepast en alsnog kan worden verworpen. Maar toch was het een belangrijk moment: voor het eerst in de brexitgeschiedenis stemde het Lagerhuis voor een brexitdeal.

De zakelijke gerichte krant City AM haakte daarop in met: “Brexit vertraagd maar niet geweigerd”. De Financial Times maakte daarvan: “Johnson behaalt historische overwinning maar brexit-stemming gedwarsboomd op deadline.”

