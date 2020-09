“WTO keurt Europese importheffing op 4 miljard dollar aan Amerikaanse producten goed" KVDS

30 september 2020

08u49

Bron: Belga 0 De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft de Europese Unie toestemming gegeven om importheffingen in te stellen op 4 miljard dollar aan Amerikaanse producten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Met die heffingen zou de EU verboden staatssteun door de Amerikanen aan luchtvaartconcern Boeing mogen vergelden.

Het gaat om heffingen in een aanslepend conflict tussen de VS en de EU over staatssteun aan hun luchtvaartsector. De Verenigde Staten kregen vorig jaar definitief hun zin van de WTO en mochten importheffingen instellen op 7,5 miljard dollar aan Europese producten. Gunstige leningen van Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk aan Airbus kwamen inderdaad op verboden staatssteun neer, oordeelde de WTO.

Staatssteun

De EU klaagt op haar beurt over Amerikaanse staatssteun, zoals vermeende subsidies en gunstige belastingregels waarvan Boeing jarenlang kon profiteren in de VS. Nu de WTO de Europeanen daarin gelijk lijkt te geven, laaien de sluimerende handelsspanningen tussen Washington en Brussel mogelijk weer op.





Een definitief oordeel kan anderzijds ook de impasse in het 16-jarige conflict doorbreken, stellen kenners volgens Reuters. Dat maakt mogelijk ook de weg vrij voor gesprekken over een oplossing.

Volgens bronnen van Reuters publiceert de WTO de officiële beslissing over enkele weken. De handelsgezant voor de VS wilde niet direct reageren. Ook de ambassade van de EU in Washington was niet beschikbaar voor commentaar.

