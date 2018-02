"Wrak van neergestort vliegtuig in Iran gelokaliseerd" HA

20 februari 2018

08u52

Bron: AFP 0 Het wrak van het lijnvliegtuig van Aseman Airlines dat zondag neerstortte in het Iraanse Zagrosgebergte tijdens een sneeuwstorm, is gelokaliseerd. Dat heeft een woordvoerder van de Revolutionaire Wacht, de elitetroepen van het Iraanse regime, gezegd.

Volgens de zegsman, geciteerd door de Iraanse staatstelevisie, heeft een helikopter van de Revolutionaire Wacht het wrak gelokaliseerd. Het vliegtuig verdween zondag van de radar 50 minuten nadat het met 60 passagiers en zes bemanningsleden was opgestegen in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Volgens de woordvoerder hebben drones van de Revolutionaire Wacht gisteren minutieus het terrein afgespeurd waar het vliegtuig vermoedelijk neerstortte. Vandaag werden twee helikopters van de luchttroepen naar de plaats van het ongeval gestuurd.

De hevige sneeuwval gisteren bemoeilijkte de zoektocht naar het wrak. Vandaag waren de weersomstandigheden beter.

De ATR 72, die sinds 1993 in dienst was, was onderweg tussen Teheran en Yasuj, een stad in het zuidwesten van Iran, toen het misliep. Alle 66 inzittenden kwamen om het leven.