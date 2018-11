'Wraakvader' spoort zelf veertiger op die zijn dochter (14) benaderde en slaat hem met sneeuwschop: 4,5 jaar cel wegens poging doodslag “Volstrekt onacceptabel dat hij voor eigen rechter wilde spelen” CB - MVDB

12 november 2018

17u31

Bron: ED.nl - ANP 0 Mario Haazen (53) uit het Nederlandse Helmond heeft vanochtend in hoger beroep 4,5 jaar gevangenisstraf gekregen voor het met opzet slaan met een sneeuwschop op het hoofd van de 48-jarige Jack S. die zijn 14-jarige dochter op internet verleidde. In eerste aanleg had Haazen tien maanden cel gekregen.

Jack S. had online contact gezocht met de dochter van Haazen en zich voorgedaan als jongen van zeventien. De vader ontketende een klopjacht op de Eindhovenaar. Hij loofde een beloning uit en stond een nacht bij zijn huis te wachten. Op 19 januari 2017 kwam het tot een confrontatie.



Volgens het gerechtshof heeft Haazen het overlijden van Jack S. geriskeerd door hem meerdere keren met een sneeuwschop te slaan. Het hof denkt dat Haazen - door de Nederlandse pers de ‘wraakvader’ gedoopt - vanuit zijn drift en emotie verder is gegaan dan hij wilde. Er zijn aanwijzingen dat hij Jack S. wilde mishandelen maar niet dat hij hem wilde doden, aldus de uitspraak.



Het slachtoffer liep onder meer twee gebroken onderarmen en sneeën in zijn been en hoofd op. Een deel van het letsel is blijvend en Jack S. kampt naar eigen zeggen nog steeds met geheugenverlies en angstaanvallen. De Eindhovenaar werd zelf vorig jaar zelf veroordeeld voor het stalken van meerdere (minderjarige) meisjes. Hij moest zich toen ook voor erfvredebreuk verantwoorden omdat hij in de tuin van (de moeder van) Haazens dochter was binnengedrongen daar bloemen en chocolade had neergelegd. Jack S. kreeg toen een celstraf en wederom tbs (internering, red.).

Mijn cliënt heeft niets meer willen doen dan een paar forse klappen geven Jan-Heijn Kuipers, advocaat van de veroordeelde vader Mario Haazen

Haazen werd vanochtend direct teruggestuurd naar de gevangenis. Zijn advocaat Jan-Heijn Kuipers kondigde na de uitspraak direct cassatie aan. “Deze uitspraak is een domper. Ik wil niet bagatelliseren wat er is gebeurd, maar mijn cliënt heeft niets meer willen doen dan een paar forse klappen geven. Hij heeft altijd gezegd dat hij hem op zijn armen en benen heeft geslagen zodat hij niet weg kon tot de politie zou komen. Als hij hem vol op het hoofd had geslagen, had het slachtoffer er heel anders uit gezien.”

Bij het bepalen van de straf heeft het hof in ernstige mate mee laten wegen dat Haazen voor eigen rechter wilde spelen. “Dat is in de Nederlandse rechtsorde volstrekt onacceptabel”, aldus het hof in zijn uitspraak. Haazen is in het verleden veroordeeld voor geweldsdelicten.