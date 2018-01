#WoYeShi: waarom vrouwen in China zo bang zijn voor MeToo Tine Kintaert

De hashtag was een 'trend' in meer dan 85 landen en tientallen bekende koppen werden in verlegenheid gebracht. Dit weekend nog kleurden de Golden Globes helemaal zwart om de vele aangerande medewerkers in Hollywood te steunen. Je kan dus gerust zeggen dat de MeToo-beweging, die seksuele intimidatie aanklaagt, een grote impact heeft gehad. Behalve in China dan, waar het onderwerp nauwelijks wordt aangekaart.

Toen de hashtag #MeToo in oktober gelanceerd werd, werd hij de eerste 24 uur alleen op Facebook al 12 miljoen keer gebruikt. De term verspreidde zich als een lopend vuurtje over heel de wereld, maar in China was het wachten tot nieuwjaarsdag voor de eerste echte getuige naar buiten trad.

Het was doctorate Luo Xixi die de sprong waagde en aankaartte hoe ze 12 jaar geleden aangerand werd door een van haar professoren. Op Weibo, het Chinese equivalent van Twitter, vertelde ze hoe ze nog steeds getekend wordt door het voorval. "Ik barstte in tranen uit", herinnert ze zich. "'Niet doen, ik ben nog steeds maagd', heb ik gezegd." De man liet haar daarna gaan, al nam hij haar hand nog eens vast en drukte haar op het hart dat ze haar mond moest houden. En dat deed ze ook. "Ik was veel te bang om iets te zeggen."

Op 1 januari verbrak ze eindelijk dat stilzwijgen, omdat ze zich naar eigen zeggen gesterkt voelt door de MeToo-beweging. "Er is geen reden meer om bang te zijn. We moeten dapper opstaan en 'nee' zeggen." Ze lanceerde ook meteen haar eigen hashtag: #WoYeShi, Chinees voor 'ik ook'.

Westers probleem?

Haar aanklacht had ook effect: de Beihang University, waar de feiten hadden plaatsgevonden, liet kort na haar post weten dat er een onderzoek werd opgestart naar de professor, ook al ontkent die in alle talen. Hij werd zelfs geschorst tot nader order. Je zou dus kunnen denken dat er verandering op til is, en dat de MeToo-beweging ook het Aziatische land zal veranderen.

Maar als je de daad van Luo van naderbij bekijkt, merk je dat die toch niet zo spontaan is. De academica bereidde haar actie nauwgezet voor. Ze contacteerde andere vrouwen die ook slachtoffer werden van de professor en verzamelde een pak bewijzen - inclusief opnames - voor ze naar de universiteit stapte. Pas nadat daar beslist werd dat de man geschorst wordt, zette ze haar verhaal online.

'Mannen zoals Weinstein zijn enkel in het Westen een probleem. Chinese mannen zijn beschermend door hun opvoeding' China Daily

Iemand aanklagen voor seksuele intimidatie is in China immers allesbehalve simpel. Als slachtoffer sta je in een erg zwakke positie: in principe is het verboden, maar in de wetgeving staat geen duidelijke definitie omschreven. Wie een zaak durft aanspannen, verliest die meestal. De meeste scholen en bedrijven besteden er ook nauwelijks aandacht aan, en vaak wordt gewoon ontkend dat het probleem in China bestaat. In oktober meldde de China Daily, het toonaangevende Engelse staatsblad, nog dat mannen zoals Weinstein enkel een Westers probleem zijn. "De opvoeding van Chinese mannen zorgt ervoor dat ze beschermend zijn, niet aanvallend", klonk het.

De verborgen regel

De weinige cijfers die rond seksuele intimidatie bestaan, schetsen een heel ander beeld. Eén onderzoek schat het aantal aangerande Chinese vrouwen op 80 procent. Het wordt op sociale media vaak omschreven als de 'hidden rule' - de verborgen regel. De meeste dames beseffen maar al te goed dat seksuele intimidatie schering en inslag is in een professionele context, en proberen er dan maar het beste van te maken. Sommigen wenden het aan om carrière te kunnen maken.

En ook op de universiteiten tiert het probleem welig. Een enquête van de Guangzhou Gender and Sexuality Education Centre concludeerde dat bijna 70 procent van de studentes lastiggevallen wordt, vaak door een leraar of professor. Meer dan de helft weigert echter om zijn ervaring aan te geven, omdat het machtsverschil tussen studenten en professoren zo groot is.

Geen georganiseerd protest

Luo mag dan het goede voorbeeld gegeven hebben, ze krijgt niet echt veel navolging. Zheng Xi, een studente, heeft een anti-intimidatiecampagne opgestart, en journaliste Huan Xueqin, zelf slachtoffer van verkrachting, voert momenteel een onderzoek naar haar eigen sector, maar verder zijn de getuigen dun geschaard. "Luo's verhaal valt op omdat er verder zo weinig zijn", erkent Leta Hong Fincher, experte van de feministische beweging van China. "En dat is vooral omdat de overheid niet wil dat er protest komt tegen seksuele intimidatie. De communistische partij, die overwegend mannelijk is, is er als de dood voor dat de onaantastbare mannelijke elite omvergegooid zal worden door een buitenlandse beweging als MeToo."

'De communistische partij is er als de dood voor dat de onaantastbare mannelijke elite omvergegooid zal worden door een buitenlandse beweging als MeToo' Leta Hong Fincher

Een van de manieren waarop de overheid MeToo tegenhoudt, is met internetcensuur, meent Leta. China wordt al jaren als een van de grootste misbruikers van internetvrijheid bestempeld. Wie zijn mond opendoet, neemt een groot risico. Al heel wat advocaten en mensenrechtenactivisten zijn achter tralies beland, en ook feministen werden al aangepakt. In 2015 werden de 'Feminist Five', vijf vrouwen die campagne voerden tegen seksuele intimidatie, opgepakt door de overheid. Hun misdaad? Ze waren van plan om stickers uit te delen op het openbaar vervoer.

Zo'n vaart zal het voor Luo gelukkig niet lopen, voorspelt Leta. Ze verwacht zelfs dat er hier en daar nog een dappere vrouw zal opstaan. "Maar het is slechts het allerkleinste tipje van de ijsberg, en zolang het daarbij blijft, zal de overheid het debat niet verhinderen. Momenteel valt #WoYeShi onder 'beheersbare herrie'. Een enkele vrouw hier en daar, daar maken ze zich niet druk over. Maar zodra er echt sprake is van een beweging, zal daar verandering in komen. De dame die echt zal proberen om er iets aan te doen, bijvoorbeeld door veel aandacht te trekken op sociale media, krijgt ongetwijfeld bezoek van de politie."