‘Woud-Rambo’ na dagenlange klopjacht gevat: hij werd aangetroffen in struik met vier wapens, bijl en brief KVE

17 juli 2020

18u03

Bron: Bild, Focus, Die Welt, Mittelbadische Zeitung 52 Yves Rausch (31), die sinds zondag onvindbaar was nadat hij vier agenten had ontwapend en vervolgens in het bos vluchtte nabij het Duitse Oppenau, is gevat. De man werd op 2,5 kilometer van het centrum van het stadje opgepakt. Ook de vier dienstwapens die hij had buitgemaakt, zijn veiliggesteld. De man raakte lichtgewond bij de arrestatie. Een postbode zou de cruciale tip hebben gegeven. Vandaag had de politie nog aangekondigd dat ze het geweer van schouder zou veranderen en de ‘Woud-Rambo’ een aanbod zou doen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We zijn verheugd en tevreden over de arrestatie. Het doel was om de dader snel te pakken te krijgen”, zei Reinhard Renter, hoofd van de politie in Offenburg, tijdens een persconferentie. “Er kwamen meer dan 250 tips binnen. Vanmiddag waren er aanwijzingen die overeenkwamen met het daderprofiel.” Speciale commando’s en speurhonden waren ter plaatse. Twee getuigen wezen de politie de weg in het bos. Een speurhond pikte het juiste spoor op. “Hij werd ontdekt zittend in een struik.” Met een bijl, vier pistolen en een document in de hand - mogelijk een afscheidsbrief. De man raakte lichtgewond bij de arrestatie. Een lid van een speciale eenheid liep oppervlakkige verwondingen op door een bijl.

Volgens ‘Bild’ kwam de cruciale aanwijzing van een postbode die de man had opgemerkt en een foto bezorgde aan de politiediensten. De krant meent dat de politie een taser heeft gebruikt.



Reinhard Renter, van de politie in Offenburg, verklaarde eerder vrijdag dat hij er niet meer zo zeker van was dat Yves Rausch echt zo gevaarlijk is als hij aanvankelijk dacht. Die bijsturing is er gekomen na gesprekken met familieleden en vrienden van de voortvluchtige man.



De ruige omgeving nabij Oppenau heeft voor Rausch geen geheimen. Daarom was hij zo moeilijk te vinden. De gespannen situatie in en rond Oppenau in deelstaat Baden-Württenberg moest wél zo snel mogelijk ontmijnd worden, klonkt het.

Contact

De politiechef had daarop Rausch een aanbod gedaan. “Ik vraag hem oprecht om contact met ons op te nemen. Als hij nog over communicatiemiddelen beschikt, moet hij ons bellen. Of contact opnemen met zijn familie of vrienden. We willen de confrontatie zeker niet aangaan”, zei Renter. In het woud geldt trouwens een schietverbod - ook voor jagers.

“Het kan niet worden uitgesloten dat de man al contact heeft opgenomen met vrienden”, zei de korpschef toen. Aangenomen werd gedacht dat de ‘Woud-Rambo’ zich nog in de buurt van Oppenau schuilhield. In of aan de rand van het bos. Het was echter niet duidelijk of de gsm-ontvangst overal voldoende zou zijn.

Yves Rausch had zondag vier politieagenten ontwapend in een hut aan de rand van het bos nadat hij één van hen met een pistool had bedreigd. “Deze agent is weer aan het werk”, zei de korpschef. De ‘Woud-Rambo’ ging met de politiewapens aan de haal en sindsdien leek hij van de aardbodem verdwenen. Honderden manschappen waren dagenlang op zoek naar hem. Ook grotten en bunkers werden doorzocht.

Straf

De feiten die hij heeft gepleegd, wegen zwaar door. Hij riskeert hij vijf tot vijftien jaar celstraf. De politie benadrukte dat ze zijn straf zeker niet wil kwijtschelden. Maar: “Indien hij meewerkt, zich positief gedraagt en berouw toont, zou dit tot een milder oordeel kunnen leiden”, aldus de korpschef. “Ik hoop dat deze oproep vandaag zijn effect niet mist. Dan is het volgende week voorbij.” Maar zijn voortvluchtigheid is nu al ten einde gekomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.